Jorge Emil vence o Prêmio Cruz e Sousa com 'O grito controlado'

O poeta e ator mineiro Jorge Emil,é o vencedor do Prêmio Cruz e Sousa de Literatura, concedido pela Fundação Catarinense de Cultura, com o livro “O grito controlado” (Editora Patuá). Publicado em 2024, o volume reúne 103 poemas que lidam com temas como o isolamento, a incomunicabilidade e o desencanto contemporâneo, explorando o limite entre o controle formal e o impulso emotivo.

Leia: A áspera beleza de "O grito controlado", livro de poesia de Jorge Emil

Nascido em Caratinga (MG) e com trajetória consolidada no teatro – onde interpretou personagens como Ricardo III –, Emil publicou cinco livros de poesia ao longo de 25 anos. Na avaliação do crítico Fabrício Marques, a escrita de Emil é marcada por rigor técnico e ironia contida, como uma “carpintaria verbal de quem revisita o poema até o verso perfeito”. No prefácio da obra, Adélia Prado define o livro como “belo, áspero e abordável”, ressaltando a tensão entre a ira e a compaixão que atravessa seus versos.

Em tempo: o prêmio conquistado por Emil homenageia João da Cruz e Sousa, considerado o principal poeta simbolista do Brasil e precursor do movimento no país.