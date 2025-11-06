Revista Fio reúne artistas e propõe reflexão sobre o desenho em BH
Evento sábado (8/11), no Espaço Cultural Mama Cadela, marca a estreia da plataforma idealizada por erre erre
compartilheSIGA
Propor uma reflexão sobre o desenho como prática e forma de pensamento. Esse é o objetivo da plataforma Fio e da revista "Fio #1", idealizadas pelo artista erre erre e que serão lançadas neste sábado (8/11), às 17h, no Espaço Cultural Mama Cadela, em Belo Horizonte.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
A revista reúne trabalhos de Bruno Rios, Natália Rezende, Matheus Matheus e seis artistas selecionados por chamada aberta — Afonso Sepulveda, Ivo Puiupo, Kurru, Marina Baltazar, Pauli Carvalho e Rafael Amorim. O músico e artista Kiko Dinucci é o entrevistado da edição, cuja capa foi criada por Ivo Puiupo.
Com o tema “Como é que se faz caminho?”, a publicação propõe discutir o ato de desenhar e editar como modos de atravessar o presente, conectando práticas visuais, textuais e experimentais. Parte da tiragem será distribuída gratuitamente durante o evento.