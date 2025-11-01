Vilarejo de László é o mundo, aponta tradutor de 'Sátántangó'

Entrevista/Paulo Schiller

(Tradutor de “Sátántangó” e “Ausência de destino”)

Por que o senhor afirma que o húngaro é “um mundo completamente à parte”? Poderia explicar por que é um idioma “aglutinante”?

Originário do norte da Sibéria, o húngaro tem algum parentesco com o finlandês e o estoniano, sem compartilhar com elas nenhuma palavra. Sintaxe nada comparável às línguas que nos são mais familiares. “Házainkban” é um exemplo de aglutinação. Significa “Em nossas casas”: Ház, “casa”; Aink, “nossas”; Ban, “dentro de”.

O que foi mais desafiador na tradução de “Sátántangó”?

Foram principalmente as frases longas que ocupam várias páginas. Frequentemente o sentido geral da frase só ficava claro ao final e algo que eu tinha imaginado ou escrito no início tinha de ser ressignificado.

Por que acredita que podemos considerar “Sátántangó” como uma espécie de “Grande sertão: veredas” da Hungria?

Assim como Rosa, László cria todo um universo num pequeno vilarejo. Rosa afirma que o sertão é o mundo. O vilarejo de László é o mundo (só que nele chove o tempo todo). Os dois enredos e seus personagens vivem questões humanas universais.

O senhor também traduziu “Ausência de destino”, de Imre Kertész, que ganhou nova edição em 2025, e outros dois romances do vencedor do Nobel de 2002. Quais as características mais marcantes da escrita do autor?

Aqui temos o avesso de László. Uma escrita direta, sem rodeios, nada barroca. Em “Ausência” a escrita de um adolescente. “A língua exilada” é uma coletânea de ensaios numa escrita bem acessível. “Liquidação” é ficção de escrita sem enfeites.

Consegue enxergar conexões, temáticas ou estilísticas, entre os autores húngaros que traduziu?

Traduzi muitos outros. László se distingue de todos. Talvez se aproxime um tanto de Gyula Krúdy, no estilo e temática (“O companheiro de viagem”, publicado no Brasil na coleção Prosa do Mundo, da CosacNaify), uma espécie de Proust húngaro. Os demais - Márai, Dragomán, Antal, Nádas - são romancistas de grande qualidade, mas de escrita mais convencional.

Indicaria a leitura de outros livros de autores do país?

Dos que traduzi, Gyula Krúdy (autor de “O companheiro de viagem”). “O rei branco”, de (György) Dragomán é excelente. “A bíblia”, de (Péter) Nádas, também é ótimo.