ACONTECIMENTOS

Jacques Fux é selecionado para residência literária na Lituânia

Escritor mineiro desenvolverá em Vilnius um projeto inspirado no artista Lasar Segall

Estado de Minas
Estado de Minas
Repórter
31/10/2025 14:29

O escritor mineiro Jacques Fux
O escritor mineiro Jacques Fux crédito: Jair Amaral/EM/D.A Press.

O escritor Jacques Fux foi selecionado para uma residência literária na Lituânia. Com 20 livros publicados, o mineiro passará o próximo mês de dezembro em Vilnius, capital do país, no programa de Residência Criativa que integra as ações do capital do país como cidade literária reconhecida pela Unesco.

“Fux foi selecionado devido à formação literária diferenciada e pelo projeto apresentado para explorar temas de migração, deslocamento e assimilação cultural por meio da vida do famoso artista brasileiro de ascendência lituana, Lasar Segall, com o objetivo de tecer uma narrativa entre Vilnius e o Rio de Janeiro, cidades literárias”, informa o site oficial do programa.

literatura

