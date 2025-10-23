Rainha Conga de MG lança livro sobre memória e ancestralidade negra em BH

“A nossa África é aqui, nossa África é o que está dentro de nós.” A frase de Isabel Casimira Gasparino sintetiza o espírito de “Rainha Conga de Minas Gerais e do Reino Treze de Maio”, livro que será lançado neste sábado (25/10), no Reino Treze de Maio, das 14h às 18h, (Rua Jataí, 1309, Bairro Concórdia, Belo Horizonte). Publicada pela Impressões de Minas, a obra é resultado de um diálogo profundo entre a rainha do congado e o historiador Rildo César Souza e reúne memórias, saberes e pensamentos que preservam a herança afro-brasileira, frequentemente silenciada ao longo da história.

Em conversas realizadas entre 2022 e 2024, Isabel Casimira, conhecida carinhosamente como Rainha Belinha, compartilha ensinamentos sobre a umbanda, a Irmandade do Rosário e a espiritualidade de matriz africana, entrelaçando relatos de vida, canções e reflexões sobre a fé e a resistência. O resultado é um livro-registro que se afirma como gesto de preservação e enfrentamento à intolerância religiosa e ao racismo, devolvendo às comunidades negras a centralidade de suas próprias narrativas.

A obra será distribuída gratuitamente durante o evento. A entrada é gratuita. Haverá ainda uma segunda roda de conversa no dia 29 de novembro, na sede da Editora Impressões de Minas (Rua Bueno Brandão, 80, Bairro Floresta) no mesmo horário. Os dois lançamentos terão a presença da própria Rainha Conga, apresentação do saxofonista Breno Mendonça e intérprete de Libras.