Em 'O segredo da casa', Flávio Oliveira revela o invisível do cotidiano

O escritor Flávio Oliveira lança seu novo livro de contos, "O segredo da casa", uma reunião de 12 narrativas em que o cotidiano se transforma em espaço de revelação. Com linguagem precisa e sensível, o autor explora as zonas de sombra da experiência humana, como o silêncio, a memória, o afeto e o trauma para construir uma literatura em que o ordinário ganha densidade simbólica.

O livro, que tem edição da Literíssima, será lançado oficialmente no dia 13 de novembro, das 19h às 21h, no Café Cultural do Minas Tênis Clube, em Belo Horizonte. Antes, haverá pré-lançamento no dia 25 de outubro, às 11h, durante o FLI/BH – Festival Literário Internacional de Belo Horizonte, na sede da Funarte.

O título da coletânea vem do conto que abre o volume, também chamado "O segredo da casa", e funciona como chave de leitura para o conjunto. Apesar da referência doméstica, o livro se expande para outros territórios e estados de espírito: cada história é uma tentativa de compreender o invisível, o que se oculta sob a superfície das relações, do tempo e da própria linguagem.

Entre os contos, destaca-se a história de um professor de francês cego que percorre as ruas de Paris em busca de um presente para a esposa, em uma narrativa em que amor, percepção e destino se confundem em um desfecho ao mesmo tempo trágico e poético. Já em "Os latidos", Oliveira aborda as marcas emocionais do racismo e da identidade: um homem negro, adotado por um casal branco, enfrenta o retorno das lembranças de infância ao lado da esposa, também negra e bem-sucedida.

Flávio Oliveira nasceu em Vacaria (RS) e vive em Belo Horizonte. Doutor em Educação pela UFMG, é autor de "Pequenas histórias de luz e som" (2019) e "Sentidos e memória – Os signos de Proust na vida de músicos cegos (2023)". Com o olhar em transformação pela perda gradual da visão, faz da escuta e do tato matéria de criação, convertendo a percepção em literatura.