Meio século de 'Lavoura arcaica' e o poder intacto de Raduan Nassar

Constância





“Lavoura arcaica” foi publicado em plena ditadura militar no Brasil, momento de brutal ameaça à liberdade de expressão e de perseguições, desaparecimentos e assassinatos. Parte da ficção literária daquele contexto se dá pelo viés de um engajamento explícito, como “O que é isso, companheiro?” (1979), de Fernando Gabeira. O tema é largamente explorado pela crítica Flora Sussekind no hoje clássico “Literatura e vida literária” (1985), em que identificava nesse tipo de narrativa uma “vontade de verdade”, que redundaria em espécie de armadilha documental, pelo excesso de certezas. A autora constatava que o romance nassariano seguia por outra trilha, em que a linguagem foge da referencialidade e aposta em um dizer indireto.

Nassar problematiza o tema do autoritarismo de modo oblíquo, traduzindo no discurso contestador da descendência uma forma de recusa da lei. Nesse duelo com a autoridade da palavra paterna, André se apresenta como descendente da figura bíblica de Caim, na “insólita confraria dos enjeitados, dos proibidos, dos recusados pelo afeto, dos sem-sossego, dos intranquilos, dos inquietos, dos que se contorcem (...)”.

Romper, blasfemar e profanar são ações decisivas nessa parábola do filho pródigo às avessas. Na arquitetura do texto, Nassar se apropria da palavra alheia, surgida em citações de fragmentos autorais sem identificação, a exemplo de Thomas Mann, André Gide, Walt Whitman e do verso de Friedrich Novalis repetido pelo pai – “estamos indo sempre para casa”. Sem culpa, a poética nassariana pratica o saque discursivo e, barrocamente, faz lembrar Lope de Vega: “Todos furtam: paciência”, afirmou o poeta espanhol dos seiscentos.

Os gestos de contestação da autoridade (das Sagradas Escrituras, da lei, da literatura) reconhece a força de todos esses discursos, ao mesmo tempo que os devora e desestabiliza. Lugar de furto e manipulação, a palavra em Nassar acena para a ambiguidade, e seu manejo pertence a André. A despeito do movimento de ruptura, o protagonista no último capítulo acaba por transcrever as sentenças paternas, homenageando sua memória. Separado por parênteses, o bloco narrativo final confere dubiedade ao texto, devolvendo o filho desgarrado ao espaço de poder patriarcal que tanto contestou. Entre familiaridade e estranheza, o triunfo seria enfim ocupar o lugar do pai à mesa?

Há cinco décadas temos o privilégio de ler esse romance magistral, em páginas que transbordam, comovem e revoltam. Ao lembrar sua estreia, fica o desejo de que surjam novas leituras atentas à linguagem engenhosa do escritor e às suas temáticas, atualizando o olhar sobre a obra - não faltam elementos que o conectem ao nosso conturbado presente, a começar pelas alarmantes taxas de feminicídio e a crescente adesão a discursos autoritários.

“Em literatura, quando você lê um texto que não toca o coração, é que alguma coisa está indo pras cucuias”, afirmou Nassar em célebre entrevista aos Cadernos de Literatura Brasileira do IMS, em 1996. Passado meio século, a seta dirigida ao coração dos leitores segue afiada. Resta a nós acusar o golpe e aceitar o convite para o mergulho nesse universo impregnado de seiva vital.

Sobre o autor

Raduan Nassar nasceu em novembro de 1935, na cidade paulista de Pindorama, onde passou a infância. Adolescente, foi com a família para São Paulo, onde cursou direito e filosofia na USP. Exerceu diversas atividades e estreou na literatura em 1975 com “Lavoura arcaica”, adaptado para o cinema em 2001 pelo diretor Luis Fernando Carvalho em filme estrelado por Selton Mello, Raul Cortez e Simone Spoladore. A novela “Um copo de cólera” ganhou versão cinematográfica em 1995, dirigida por Aluizio Abranches, com Alexandre Borges e Julia Lemmertz. Raduan tem livros traduzidos em diversas línguas e recebeu o prêmio Camões em 2016. Em 2021, ganhou o título de doutor honoris causa da Universidade Federal de São Carlos.



