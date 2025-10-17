Jean Wyllys analisa 'Eterna fantasia', sobre as feridas do Brasil recente

Jean Wyllys

Há livros que chegam como um soco, mas também como um afago. “Eterna fantasia” (Dublinense) , do gaúcho Danichi Mizoguchi, é um desses: não o romance que se lê numa viagem de avião e se esquece no bolso da poltrona, mas aquele que acompanha o leitor por dias, que devolve perguntas e nos obriga a encarar de frente os escombros do país e de nós mesmos.

Nascido em Porto Alegre, psicólogo de formação, doutor pela UFF, pós-doutor pela UERJ e autor premiado de “Cinco ou seis dias”, Danichi Hausen Mizoguchi decide, em seu novo livro, encarar o Brasil doente dos anos Bolsonaro pelo que ele tem de mais íntimo e insuportável: o abalo das nossas certezas, a solidão que a polarização nos impôs, a fratura exposta das amizades, a falência dos partidos que já foram faróis.

Maria, a protagonista, é uma mulher da velha esquerda que carrega no corpo e na memória um repertório de lutas e convicções. Até que esse repertório começa a se desfazer. Seus bares já não são mais espaços de divergência civilizada, mas trincheiras de ódio. “Não sei quando foi que começamos a falar sozinhos, cada um dentro do seu megafone. Mas lembro do dia em que me dei conta de que não queria estar lá”, diz Maria em uma das passagens mais pungentes, em que a perda de um espaço de debate se mistura à perda de um espaço afetivo. O realpolitik das legendas que um dia a encantaram a deixa órfã, e o “nós” de que ela fazia parte se torna um “ninguém”.

Sofia, por sua vez, é o oposto complementar: mais jovem, mais fresca, ainda disposta a acreditar que dá para refazer o país e as relações, embora carregue consigo o cansaço e as contradições de sua geração. “Se a gente desistir agora, eles vencem duas vezes”, diz ela a Maria, num daqueles diálogos em que a esperança parece teimosa e infantil, mas que justamente por isso funciona como antídoto contra o cinismo. É no encontro entre essas duas mulheres que reside o coração do romance. Não é uma amizade idealizada: é tensa, cheia de fricções, mas também de descobertas. É o que salva Maria — e talvez salve o leitor também.

Embora Danichi não cite meu conceito de “Falsolatria”, o romance inteiro parece habitado por ela. Maria e Sofia são personagens atravessadas por um mundo onde o falso tomou o lugar do real, onde memes e fake news moldam afetos e eleições, onde a imagem substituiu a experiência. A trama é um diagnóstico ficcional do mesmo fenômeno que venho elaborando filosoficamente: o triunfo da mentira sobre a verdade factual, a manipulação das subjetividades pelo capitalismo de vigilância e o esvaziamento do debate público.

Mas não é só crítica. “Eterna fantasia” é também uma aposta. Ao situar sua narrativa em bares, praças, ruas, e até em viagens a Cuba e ao Uruguai, Danichi nos lembra que a vida continua pulsando, mesmo sob ataque. Há humor, há desejo, há o perigo gostoso de se apaixonar — e há, sobretudo, o gesto de não abrir mão da fantasia de que tudo isso ainda pode fazer sentido.

Literatura como essa não é para consumo rápido nem para quem quer se manter intocado. Ela incomoda, desestabiliza, mas também edifica. O leitor sai dela transformado, talvez um pouco mais melancólico, mas com a sensação de que não está só na sua perplexidade. Num momento em que boa parte da produção literária se rende ao algoritmo, Danichi nos entrega um romance que desafia a pressa e nos devolve a complexidade de ser gente.

“Eterna fantasia” é, afinal, sobre o que nos resta quando o país desaba sobre nossas cabeças: a amizade, o afeto e essa teimosia bonita de continuar acreditando que outra história é possível. É essa a fantasia eterna – ainda que rasgada – da qual não abrimos mão.



