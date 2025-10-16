Assine
'Inconfidências Mineiras', de Sonia Sant’Anna, ganha nova edição de 25 anos

Romance histórico que reconta a Inconfidência Mineira sob a ótica feminina e familiar será relançado pela Ibis Libris Editora no fim do ano

Gustavo Werneck
Gustavo Werneck
Repórter
Formado em Comunicação Social (Jornalismo) na PUC Minas. Repórter do jornal Estado de Minas desde 1993.
16/10/2025 13:07

A escritora Sônia Sant'anna
A escritora Sônia Sant'anna crédito: Jair Amaral/EM/DA Press
Está previsto o lançamento, para o fim do ano, do livro “Inconfidências Mineiras: Uma história privada da Inconfidência”, de Sonia Sant’Anna. Ela conta que já assinou contrato com a Ibis Libris Editora para republicação da obra lançada, há 25 anos, pela Editora Zahar (hoje sob controle da Companhia das Letras).
“Goiana por nascimento, mineira por adoção e carioca por paixão”, conforme se declara, Sonia escreveu um romance histórico que narra a Inconfidência “como teria sido vivida por minha quinta avó, Iria Claudiana, e sua irmã, Bárbara Eliodora”. Revela ainda que sua avó, Dolores Vilhena, costumava dizer que a avó de sua avó era uma moça bonita, que fazia versos e “tinha tomado parte em uma revolução lá em Minas”. Já adulta, Sonia descobriu que essa “revolução” era a Inconfidência Mineira.
Esse foi o mote para um romance histórico, cuja primeira edição está esgotada. Foram três anos de pesquisa, com a leitura, inclusive, dos “Autos da Devassa” e outras obras, como “A devassa da Devassa”, de Kenneth Maxwell. “Espero que a obra seja tão bem recebida como foi da primeira vez. História, segundo dizem, é, depois da matemática, a disciplina mais detestada por nossos estudantes. Tento em meus romances narrar a História como me era contada por meu pai, um historiador diletante, como o grande romance da humanidade.”

