'Inconfidências Mineiras', de Sonia Sant’Anna, ganha nova edição de 25 anos

Está previsto o lançamento, para o fim do ano, do livro “Inconfidências Mineiras: Uma história privada da Inconfidência”, de Sonia Sant’Anna. Ela conta que já assinou contrato com a Ibis Libris Editora para republicação da obra lançada, há 25 anos, pela Editora Zahar (hoje sob controle da Companhia das Letras).

“Goiana por nascimento, mineira por adoção e carioca por paixão”, conforme se declara, Sonia escreveu um romance histórico que narra a Inconfidência “como teria sido vivida por minha quinta avó, Iria Claudiana, e sua irmã, Bárbara Eliodora”. Revela ainda que sua avó, Dolores Vilhena, costumava dizer que a avó de sua avó era uma moça bonita, que fazia versos e “tinha tomado parte em uma revolução lá em Minas”. Já adulta, Sonia descobriu que essa “revolução” era a Inconfidência Mineira.

Esse foi o mote para um romance histórico, cuja primeira edição está esgotada. Foram três anos de pesquisa, com a leitura, inclusive, dos “Autos da Devassa” e outras obras, como “A devassa da Devassa”, de Kenneth Maxwell. “Espero que a obra seja tão bem recebida como foi da primeira vez. História, segundo dizem, é, depois da matemática, a disciplina mais detestada por nossos estudantes. Tento em meus romances narrar a História como me era contada por meu pai, um historiador diletante, como o grande romance da humanidade.”