Curso e reedição celebram a poesia de Adão Ventura

Para mergulhar na poética de Adão Ventura, o poeta e pesquisador Ricardo Aleixo ministrará o curso online “À flor da cor da pele da palavra: A poética de Adão Ventura”. “Preparei este curso como quem ergue um brinde à memória de um dos mais importantes nomes da poesia brasileira feita em Minas Gerais em todos os tempos”, afirma Aleixo, que conheceu Adão em 1985.

“Logo nos tornamos amigos e, dois anos depois, passamos a ser colegas de trabalho, no Núcleo de Cultura Negra da Secretaria de Estado da Cultura. Conversávamos muito, todos os dias. Sobre poesia e o resto”, conta Ricardo Aleixo.

O curso será realizado em quatro sábados de novembro (dias 1º, 8, 15 e 22), das 15h às 17h, com vagas limitadas. O valor do investimento é de R$ 300 e inscrições são pelo email producaolira@gmail.com

Confira, abaixo, um depoimento de Ricardo Aleixo sobre Adão Ventura.





“Um poeta complexo e sofisticadíssimo”





