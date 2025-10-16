ACONTECIMENTOS
Curso e reedição celebram a poesia de Adão Ventura
Editora Fósforo lança 'A cor da pele: poesia reunida' e inspira curso de Ricardo Aleixo sobre a linguagem e o legado do poeta mineiro
16/10/2025 12:54
Um dos mais importantes poetas de Minas Gerais, Adão Ventura (1939-2004) ganha o merecido destaque para sua obra com o lançamento de “A cor da pele: poesia reunida” pela coleção Círculo de Poemas, da editora Fósforo. Organizado por Fabrício Marques, autor do posfácio e das notas à edição, o volume traz ainda uma resenha de Silviano Santiago escrita no lançamento do livro que dá nome à nova edição, “A cor da pele”.
Para mergulhar na poética de Adão Ventura, o poeta e pesquisador Ricardo Aleixo ministrará o curso online “À flor da cor da pele da palavra: A poética de Adão Ventura”. “Preparei este curso como quem ergue um brinde à memória de um dos mais importantes nomes da poesia brasileira feita em Minas Gerais em todos os tempos”, afirma Aleixo, que conheceu Adão em 1985.
“Logo nos tornamos amigos e, dois anos depois, passamos a ser colegas de trabalho, no Núcleo de Cultura Negra da Secretaria de Estado da Cultura. Conversávamos muito, todos os dias. Sobre poesia e o resto”, conta Ricardo Aleixo.
O curso será realizado em quatro sábados de novembro (dias 1º, 8, 15 e 22), das 15h às 17h, com vagas limitadas. O valor do investimento é de R$ 300 e inscrições são pelo email producaolira@gmail.com.
Confira, abaixo, um depoimento de Ricardo Aleixo sobre Adão Ventura.
“Um poeta complexo e sofisticadíssimo”
Ricardo Aleixo
Conheci Adão Ventura em 1985. Logo nos tornamos amigos e, dois anos depois, passamos a ser colegas de trabalho, no Núcleo de Cultura Negra da Secretaria de Estado da Cultura. Conversávamos muito, todos os dias. Sobre poesia e o resto. Cheguei a fazer um show com canções que compus a partir de poemas dele, ali por volta de 1988. Em nosso último encontro (no qual também esteve presente o poeta e músico Waldemar Euzébio), já perto de sua morte, em 2004, ele me mostrou dois conjuntos de poemas inéditos.
O poeta estava esperançoso, achava que iria vencer a doença que o acossava a olhos vistos, mostrava que sabia como gostaria de publicar seus novos títulos. Não deu tempo nem de ele me passar uma cópia do Costura de nuvens – “este, mais experimental, eu quero que seja editado por você”. Ao longo dos anos, só fez crescer o meu interesse pela poesia adâmica. Em 2019, convidado para fazer a abertura do FLI-BH/Festival Literário Internacional de Belo Horizonte, montei a performance ‘Os ruídos vinham do sul dos nossos cérebros’, cujo preparo me serviu de pretexto para reler, com admiração redobrada, essa obra organizada por um notável manejo das microestruturas verbais.
Adão Ventura é um poeta sofisticadíssimo. E complexo. O mundo secreto habitado por ele tem muitas camadas. Fascinado com o belo ‘A cor da pele: Poesia reunida’, organizado por Fabrício Marques e publicado pela editora Fósforo (Coleção Círculo de Poemas, 2025), preparei este curso como quem ergue um brinde à memória de um dos mais importantes nomes da poesia brasileira feita em Minas Gerais em todos os tempos – alguém que lutou pelo direito à palavra criadora e, dotando-a de uma força que bem se pode definir como “negatividade positiva”, legou-nos um impressionante testemunho poético sobre a sociedade brasileira.
