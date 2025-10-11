Os delírios coloridos de um cavaleiro muito louco

“– Olha, só, escudeiro! São pelo menos uns trinta, ali, na planície, nos encarando do alto do seu tamanho descomunal!”



–Hã? Quem?

– Ali, bem na nossa frente, esses gigantes que ficam girando os braços enormes só para nos impressionar!

– Não estou vendo nada. Eles devem ter se escondido atrás dos moinhos.

– Que moinhos? Fique para trás se estiver com medo, deixe comigo.”

O delírio é literalmente gigantesco e representa o desejo de um anti-herói em combater as injustiças do mundo. E as cenas seguintes, da inacreditável luta do tresloucado cavaleiro com moinhos vistos por ele como monstros, são a passagem mais representativa tanto do romance épico e tragicômico “O engenhoso fidalgo Dom Quixote de La Mancha” (“El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha”) – 1605-1615 –, de Miguel de Cervantes, quanto a bela e exuberante adaptação para quadrinhos “Dom Quixote de La Mancha” (“Don Quichotte de la Manche”), dos irmãos franceses Paul e Gaëtan Brizzi – 2023 –, que acaba de ser lançada no Brasil.

Ao longo de 208 páginas, a adaptação em edição de capa dura da editora Nova Fronteira, com tradução de Debora Fleck e prefácio de Felipe Gonçalves Figueira, é uma obra de arte imprescindível não apenas para admiradores do nobre personagem que abriu caminho para ao romance moderno há 400 anos.

Mesmo para quem ainda não leu a obra clássica de Cervantes – a maior da literatura espanhola – a versão dos ilustradores e pintores Paul e Gaëtan Brizzi impressiona pelo requinte expressivo dos traços caricaturais de Dom Quixote, seu fiel escudeiro Sancho Pança e personagens secundários.

Reprodução



INJUSTIÇAS



Como se sabe, Dom Quixote é a curiosa história do fidalgo Alonso Quijano, que enlouquece após ler incontáveis romances sobre cavalaria. Decide então tornar-se cavaleiro andante com o nome Dom Quixote sobre um pangaré chamado Rocinante e acompanhado pelo camponês, Sancho Pancho, que recruta como escudeiro com a promessa de que conquistará uma ilha para ele governar.

Pelo amor da imaginária Dulcineia, Dom Quixote sai pelo mundo para combater injustiças e se mete em muitas confusões. “O personagem que me habitava havia saído direto das minhas leituras”, diz ele a Sancho após suas desventuras. Cervantes satirizou o mundo de sua época com essa história fantástica. Em vez de se transformar num louco chato, Dom Quixote cativa o leitor com o seu caráter humanista, ainda que muito atabalhoado.

A adaptação para HQ ganha o leitor pelo contraste entre preto e branco e cores. Foi uma grande sacada de Paul e Gaëtan Brizzi. A realidade é descolorida, mas cada surto visionário da bravura ilusória e justiceira de Dom Quixote é representado em cores, caso da luta com os moinhos que ele enxerga como monstros perigosos. Caso também de Quixote e Sancho no cavalo alado e da estalagem transformada em castelo sob o seu olhar.

“Nesta adaptação, entramos em osmose com Cervantes, contando a história no mesmo tom caricatural”, descrevem os irmãos Brizzi. Mesmo que de forma bem sucinta, a dupla capta a ironia e a jocosidade adotados por Cervantes para descrever a sina do seu anti-herói ingênuo. Assim também como a obra original, rimos dele, mas nos solidarizamos com Quixote.

Tanto na obra original como nessa nova adaptação, a inocência e o humanismo de querer fazer sempre o bem e o certo, a busca por justiça entre os homens, tornam Dom Quixote uma lenda duradoura. “Este mundo eu deixo com vocês, e, embora não sejam cavaleiros, tentem assim mesmo torná-lo um pouco melhor”, diz Dom Quixote, em seu leito de morte, a Sancho Pança.

“DOM QUIXOTE DE LA MANCHA”

• De Miguel de Cervantes

• HQ adaptada: Paul & Gaëtan Brizzi

• Tradução: Debora Fleck

• Nova Fronteira

• 208 páginas

• R$ 129,90