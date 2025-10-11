Uma reflexão teológica sobre Carolina Maria de Jesus

Doutor em Teologia pela Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia (FAJE) e professor nas redes de ensino Santa Maria Minas e Monte Calvário, Carlos Rafael Pinto adaptou sua tese de doutorado para o livro “CarolinaMaria de Jesus: contribuições para uma Teologia Negra Decolonial”. “É a primeira tese de doutorado dedicada a Carolina Maria de Jesus em um programa de pós-graduação em Teologia”, destaca o autor. Ele conta que o convívio com os escritos de Carolina de Jesus começou antes do doutorado, ao ser apresentado a “Quarto de despejo: diário de uma favelada” pelo escritor Jonas Samudio. “Por meio das tintas da profecia – com denúncia, resistência e, segundo nossa leitura, fé – Carolina de Jesus rompeu o silêncio das correntes da opressão da miséria. Apesar da fome, ela escreveu com coragem um grito que ainda ecoa: “Será que Deus esqueceu-me?”. É desse clamor que nasce nossa reflexão teológica que atravessa o livro”, afirma Carlos Rafael, que faz o primeiro lançamento da obra neste sábado (11/10), das 10h30 às 13h30, no Centro Loyola, em conversa com Samudio. No dia 3 de novembro, Carlos Rafael volta a autografar o livro, desta vez, na Academia Mineira de Letras.

“Apesar das dores, persiste a esperança”

“Carolina Maria de Jesus: uma mulher negra, mãe solo, catadora de papéis e de palavras, uma escritora. Suas letras registram um desejo de escrita, a escrita de uma vida ou uma vida escrita, conforme ela anota em uma das páginas de seu caderno: “Creio que, não poderei viver sem escrever”. Trata-se de uma obra que apresenta uma vida que não se cala diante das agruras cotidianas, mas que continua escrevendo sua história. Sua escrita, marcada pela fome e fortalecida pela fé, pode contribuir, conforme nossa reflexão, para uma Teologia Negra Decolonial Brasileira: um encontro entre a Teologia e as pessoas despejadas que escrevem desde as margens sociais, onde, apesar das dores, persiste: a esperança.”

Carlos Rafael Pinto, autor de “CarolinaMaria de Jesus: contribuições para uma Teologia Negra Decolonial”

Reprodução

“Carolina Maria de Jesus: contribuições para uma Teologia Negra Decolonial”

• De Carlos Rafael Pinto

• Editora Contra o Vento

• 284 páginas

• R$ 70

• Lançamentos em Belo Horizonte neste sábado (11/9), das 10h30 às 13h30, no Centro Loyola (Rua Sinval de Sá, 700, Cidade Jardim). E no dia 3/11, às 19h30, na Academia Mineira de Letras (Rua da Bahia, 1466, Centro)