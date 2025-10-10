Leia trecho do livro 'Deixei flores sobre meu pai'

“Sérgio foi a primeira pessoa que conheci que usava quipá. Talvez tenha sido a única. Me lembro das visitas que ele fazia ao nosso aparta mento. Advogado cível da família, ele sempre estava com o acessório, uma camisa de botão em tons claros – de manga curta ou comprida –, uma calça social e as meias e os sapatos em tons escuros. Nunca o vi de paletó. Foi Sérgio quem cuidou dos papéis depois da morte do meu pai por uma parada cardiorrespiratória.

Outra coisa que posso dizer sobre Sérgio é que todas as vezes que nos visitava – se é que posso chamar de visita –, ele levava pra mim um chocolate. Pelas contas que faço agora, essas visitas ocorreram, em sua maioria, no ano de 1976, quando Sérgio aparentava ter lá seus trinta e cinco anos. Naquela época eu não sabia, mas fui descobrir depois que o chapéu peculiar de Sérgio era um acessório tradicionalmente usado por judeus, como símbolo de temor a Deus. Foi mais tarde também que li que as escrituras judaicas ressaltam a necessidade de se ter sempre o temor a Deus sobre a cabeça. Por fim, encontrei a informação de que o quipá é usado, na maior parte das vezes, apenas em ocasiões solenes e de devoção, mas que, em alguns casos, judeus usavam o acessório durante todo o dia. Não me lembro de ter visto Sérgio sem o seu quipá.”

Acima, a abertura de “Deixei flores sobre meu pai”, de Pedro Ângelo, lançamento da 7Letras. Nascido no Rio de Janeiro em 1990, Pedro Ângelo é professor de ioga, jornalista e especialista em Artes Plásticas e Contemporaneidade pela Escola Guignard/UEMG. Em 2015, foi um dos vencedores do Prêmio Sesc de Contos Machado de Assis. “Deixei flores sobre meu pai” é seu primeiro romance.

“Cicatrizes não suturadas da sociedade afetam o narrador, um leitor de livros e mundos”, destaca Maria Angélica Melendi na orelha do livro de 156 páginas, com lançamento neste sábado (11/10), das 12h às 14h, na Livraria Jenipapo (Rua Fernandes Tourinho, 241, Savassi, BH).

