Livro reúne textos e imagens em homenagem a Vera Casa Nova
Coletânea organizada por Andréa Casa Nova Maia, Márcia Arbex e Márcio Venício Barbosa será lançada na Livraria Quixote neste sábado (4/10) com sarau
Será lançada neste sábado (4/10), às 11h, na Livraria Quixote (R. Fernandes Tourinho, 274, Savassi), a coletânea "A Vera – textos e imagens para Vera Casa Nova".
Organizada por Andréa Casa Nova Maia, Márcia Arbex e Márcio Venício Barbosa, a obra reúne artigos, desenhos e memórias de amigos, colegas e ex-alunos em homenagem à poeta, professora e tradutora Vera Casa Nova.
O lançamento inclui sarau de poesias com a própria homenageada, que completou 81 anos recentemente.
Vera Casa Nova tem longa atuação no meio acadêmico e cultural de Belo Horizonte, com passagens pela Faculdade de Letras da UFMG, pelos cursos de Teatro e Artes, e participação no programa “Um toque de poesia", da Rádio UFMG Educativa.