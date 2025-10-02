Assine
Livro reúne textos e imagens em homenagem a Vera Casa Nova

Coletânea organizada por Andréa Casa Nova Maia, Márcia Arbex e Márcio Venício Barbosa será lançada na Livraria Quixote neste sábado (4/10) com sarau

Estado de Minas
Estado de Minas
02/10/2025 11:32

A escritora, poeta, professora e tradutora Vera Casa Nova
A escritora, poeta, professora e tradutora Vera Casa Nova crédito: Onirá Editora/Reprodução

Será lançada neste sábado (4/10), às 11h, na Livraria Quixote (R. Fernandes Tourinho, 274, Savassi), a coletânea "A Vera – textos e imagens para Vera Casa Nova". 

Organizada por Andréa Casa Nova Maia, Márcia Arbex e Márcio Venício Barbosa, a obra reúne artigos, desenhos e memórias de amigos, colegas e ex-alunos em homenagem à poeta, professora e tradutora Vera Casa Nova.

O lançamento inclui sarau de poesias com a própria homenageada, que completou 81 anos recentemente.

Vera Casa Nova tem longa atuação no meio acadêmico e cultural de Belo Horizonte, com passagens pela Faculdade de Letras da UFMG, pelos cursos de Teatro e Artes, e participação no programa “Um toque de poesia", da Rádio UFMG Educativa. 


Tópicos relacionados:

literatura

