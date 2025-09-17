Fernando Magaldi lança o livro 'Envelopes' em Belo Horizonte

O jornalista Fernando Magaldi lança neste sábado (20/9) seu segundo livro de prosa, "Envelopes". A obra, ambientada em acontecimentos da primeira década do século 21, acompanha a trajetória de dois jornalistas e um advogado. “É uma história que mostra como as diferenças sociais e políticas podem se tornar pequenas diante da amizade e da busca por um mundo mais compreensivo”, afirma o autor.

Com referências a pontos turísticos, culinária e manifestações culturais do Oriente Médio, o romance propõe uma viagem de amplas possibilidades narrativas. “A importância de um envelope apenas é descoberta depois que ele é aberto. Desse modo, este livro nos mostra que envelopes e humanos têm muito em comum: é preciso conhecer o interior de alguém para avaliar seu valor”, reflete Magaldi.

O lançamento será neste sábado, das 11h às 15h, no Santuário Retrô Botequim Temático (Rua Padre Vieira, 150, Bairro Minas Brasil, BH).