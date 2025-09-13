Scriptum lança coleção dedicada à psicanálise

Faustino Rodrigues

Especial para o EM

O lançamento da coleção Interditos, pela editora Scriptum, marca a chegada ao público brasileiro de dois importantes títulos da psicanálise contemporânea: “O sem-sentido do sintoma”, de Gerardo Arenas, e “Princípios de uma psicoterapia das psicoses”, de José María Álvarez. Organizada por mim e por Welbert Belfort, a coleção nasce com a proposta de difundir textos fundamentais, em especial de autores ainda pouco conhecidos no Brasil, seguindo as orientações de ensino iniciadas por Freud e Lacan. A estreia se dá em parceria com a editora Xoroi, de Barcelona, e inaugura um projeto editorial que, além das traduções, buscará também contemplar produções de psicanalistas brasileiros.



A escolha pela palavra “interditos” se deu não apenas pelo seu amplo sentido – entre-ditos, interditos, interditado – mas por evocar o coração mesmo da prática analítica: o entre. É o que se diz entre as palavras, o que se insinua por detrás do que é dito, o que retorna ao recalcado – tudo isso é da ordem do inconsciente, e é nesse campo que nossa coleção deseja habitar.

A coleção “Interditos” surge de uma aposta: há um vasto território da produção psicanalítica, sobretudo hispano-americana e francesa, a permanecer pouco ou nada acessível ao leitor brasileiro. Os grandes nomes da psicanálise – Freud, Lacan, Winnicott, Miller, entre outros – já têm presença consolidada. Mas, e aqueles autores que, operando à margem das grandes editoras e do circuito acadêmico, vêm contribuindo com elaborações clínicas e teóricas de fôlego? E os psicanalistas que pensam a prática desde a escuta cotidiana, desde os impasses da psicose, desde os enigmas do sintoma? É a esses que queremos dar voz, em português.

O nosso gesto inaugural traz dois livros em parceria com a Editora Xoroi, de Barcelona – uma casa editorial independente, comprometida com a psicanálise em sua dimensão ética e não dogmática. O primeiro título, “O sem sentido do sintoma”, de Gerardo Arenas, é uma obra que retoma e desloca a ideia lacaniana do sintoma como algo a resistir à interpretação. Arenas convida o leitor a pensar o sintoma não como portador de um sentido oculto a ser decifrado, mas, como algo que insiste, que se sustenta na ausência de sentido. Leitura ousada e necessária, o livro articula Lacan com lógica, topologia e uma escuta clínica extremamente refinada.

O segundo, “Princípios de uma psicoterapia das psicoses”, de José María Álvarez, mergulha na experiência clínica com sujeitos psicóticos, como sugerido pelo próprio título. Álvarez, com décadas de trabalho institucional em hospitais psiquiátricos, propõe um retorno à clínica como espaço ético, no qual escutar a psicose exige do analista uma posição de resistência à pressa da normatividade e da medicalização. Com base em sua vasta experiência, ele apresenta princípios fundamentais para o tratamento psíquico com sujeitos que frequentemente se encontram à margem da escuta.

Ambos os autores compartilham um traço que queremos valorizar como um dos alicerces de nossa coleção: a experiência clínica como lugar de elaboração conceitual. Há, nesses livros, uma erudição sem exibicionismo, uma ética sem moralismo, distantes de um dogmatismo a insinuar para um gozo, uma excitação, tal como diria Lacan em sua formulação do que viria a ser o dito discurso do mestre. Os autores escolhidos não escrevem de uma torre de marfim com um gabinete em seu topo, mas desde o consultório, desde a escuta real, desde os corpos e as vozes a comparecerem ao ato analítico.

A coleção Interditos não pretende se encerrar em traduções. Embora comece com autores estrangeiros, a proposta é a de também abrir espaço, em breve, para a publicação de psicanalistas brasileiros a compartilharem dessa mesma orientação e rigor. Em um país como o nosso, onde a psicanálise tem uma presença significativa tanto na vida intelectual quanto na prática clínica, é fundamental ampliar o diálogo com produções que não encontram, com facilidade, canais de publicação.

Sabemos que publicar psicanálise é sempre uma aposta no tempo e na formação. A leitura exige fôlego, a tradução exige precisão, e a edição exige compromisso. Por isso, cada livro da coleção será acompanhado de cuidados editoriais à altura de seu conteúdo: textos de apresentação e de encerramento (como o posfácio de Jésus Santiago no livro de Arenas e o de Chus Gómez no de Álvarez), tradução criteriosa, revisão técnica e uma curadoria que leve em conta tanto a relevância clínica quanto teórica de cada autor.

É preciso dizer também que a psicanálise que nos interessa não é aquela confinada à repetição de slogans ou jargões. Nossa aposta é em uma psicanálise viva, implicada, atenta aos impasses do sujeito na contemporaneidade — e por isso mesmo capaz de resistir às pressões do discurso médico, jurídico ou mercadológico que tenta domesticá-la.

A coleção Interditos começa pequena, com dois títulos. Mas como tudo que importa na psicanálise, ela se inscreve como um gesto inaugural: marcar um furo, sustentar um vazio, propor uma abertura. Esperamos que cada leitor e cada leitora possa encontrar nesses livros algo que reverbere em sua prática, em sua escuta e em sua formação. Algo que se diga entre as palavras — e que, justamente por isso, permaneça vivo.

FAUSTINO RODRIGUES é psicanalista e crítico literário, idealizador e organizador dacoleção Interditos (Scriptum)



“Princípios de uma psicoterapia da psicose”

• De José María Álvarez

• Tradução de Alessandra Sapoznik

• Scriptum

• 232 páginas

• R$ 79,90

