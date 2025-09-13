Prateleira de lançamentos da ficção contemporânea

A escritora goiana Fabiane Guimarães (foto) acaba de criar o “Prateleira”, site independente dedicado à divulgação de lançamentos de livros. “Antes de ser escritora, sou uma grande leitora. ‘Prateleira’ surgiu a partir da minha própria dificuldade em encontrar informações sobre os lançamentos de ficção do país”, conta a autora dos romances “Apague a luz se for chorar” e “Como se fosse um monstro”. “Sempre me vejo pulando ‘de galho em galho’, peneirando os sites das editoras e revistas literárias para saber o que está acontecendo. A ideia, então, foi criar um portal para reunir os lançamentos que mais me brilharem os olhos. São os livros que eu gostaria de ler e provavelmente lerei”, afirma a responsável pela curadoria. “O foco, pelo menos agora, é somente em ficção, sobretudo ficção nacional. Faço questão também de apresentar os tradutores e a maior diversidade possível de editoras”, complementa Fabiane. Para acessar: prateleira.org