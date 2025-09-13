O cotidiano, as memórias e os encontros de Herculano

O primeiro sábado de outubro será o dia do lançamento de “200 crônicas escolhidas”, reunião de crônicas de Carlos Herculano Lopes (foto) publicadas entre 2002 e 2016 no Estado de Minas. A edição caprichada da Autêntica, em capa dura, é dedicada pelo autor aos antigos companheiros de redação, “com quem compartilhei palavras, copos e sonhos”. E homenageia a memória de Maria Helena de Andrade Linhas, Antonio Lisboa Meira, Roberto Drummond, João Bosco Martins Salles, Wander Piroli, Alfredo Durães e João Paulo Cunha, este último editor deste Pensar por mais de uma década. “A obra de Carlos Herculano Lopes tem resistido e se reinventado ao longo do tempo, além de atrair leitores de diferentes gerações”, afirma o escritor Jacques Fux, organizador da antologia.

“Tive o prazer de ajudar na seleção das crônicas e escrever o seu prefácio e, apesar de terem sido escritas em outras décadas e momentos, o cronista Carlos ainda consegue, como poucos, se conectar com o presente e se atentar ao que há de humano, de sensível e minúsculo no dia a dia. Suas palavras resistem e insistem em fazer parte da cultura e literatura – mineira, brasileira e contemporânea”, complementa Fux. O lançamento no dia 4/10 começa às 10h e será realizado na sede da Academia Mineira de Letras, na qual Herculano ocupa a cadeira 37 desde fevereiro deste ano.