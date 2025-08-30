O ouvido singular de Antonio Beneti

“O leitor encontrará neste livro a possibilidade de um novo laço. O autor, com seu ouvido singular, não se posiciona como mestre, por manter com o saber uma relação de separação – que sustenta o saber como tal –, e fala “com as paredes” – como Lacan na capela de Sainte-Anne, dirigindo-se aos psiquiatras em formação –, já que a relação entre o eu e o outro é intermediada pelo muro da linguagem, e que a autoria de um analista não reside na primeira pessoa, sozinho que está em sua fala. As paredes são feitas para circundar um vazio, algo do real se circunscreve, a voz ressoa e algo retorna pela interpretação sempre particular a cada um. Beneti nos presenteia com a solidão de sua escrita.”

Musso Greco, na apresentação de “O funcionamento do errado: clínica psicanalítica lacaniana”, de Antonio Beneti. “A trajetória de Beneti pela psicanálise se confunde com a própria história do movimento lacaniano no Brasil”, destaca Greco. O livro será lançado neste sábado, de 11h30 às 14h30, na Livraria Scriptum (Rua Fernandes Tourinho, 99, Savassi), também editora do lançamento.