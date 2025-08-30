A primeira década de ‘Estratégias narrativas’
“Quando criei o Estratégias Narrativas, eu queria fazer um lugar para acolher e fomentar a produção literária em Belo Horizonte. É maravilhoso olhar para a minha estante hoje e ver livros, zines, histórias produzidas pelas pessoas que passam por aqui, e como o trabalho literário que acompanhei acaba se desenvolvendo de forma orgânica e virando outras coisas. Ver pessoas ganhando autonomia na própria escrita é um dos maiores presentes que já recebi na vida, o nosso presente de dez anos.”
Laura Cohen Rabelo (foto), professora e escritora, sobre os dez anos do projeto “Estratégias narrativas”. A comemoração será neste sábado (30), a partir das 17h, no Espaço Impressões da Editora Impressões de Minas (Rua Bueno Brandão, 80, Floresta, Belo Horizonte), com sarau, música, venda de zines e outras atividades.