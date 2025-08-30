Na agenda de setembro

6/9

• Estreia na poesia de Chrispim Filho, graduado em Filosofia pela UFMG e analista de políticas públicas da PBH, com o livro “Apontamentos” (Ramalhete Editora).

12/9

• Lançamento de “Brasil acima da lucidez”, de Fabiano Lana, “uma proposta de entendimento do Brasil atual e de sempre por meio das lentes do jornalismo e da filosofia, que fazem parte da minha formação”, afirma o autor. Na Livraria Quixote, em BH.



13/9

• Lino de Albergaria chega ao centésimo livro com as novas aventuras de Pio Paulo, que já tem três publicações na série “Os mistérios”, da editora Dimensão. Na Livraria Jenipapo, em BH.

• Lançamento de “Outras peles” (Círculo de poemas), plaquete de Lucas Guimaraens, com Adriane Garcia e Ana Elisa Ribeiro. Na Livraria Quixote.