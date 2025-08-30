Assine
overlay
Início Pensar
Acontecimentos

Na agenda de setembro

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
30/08/2025 04:00

compartilhe

Siga no

6/9

• Estreia na poesia de Chrispim Filho, graduado em Filosofia pela UFMG e analista de políticas públicas da PBH, com o livro “Apontamentos” (Ramalhete Editora).

12/9

• Lançamento de “Brasil acima da lucidez”, de Fabiano Lana, “uma proposta de entendimento do Brasil atual e de sempre por meio das lentes do jornalismo e da filosofia, que fazem parte da minha formação”, afirma o autor. Na Livraria Quixote, em BH.


13/9

• Lino de Albergaria chega ao centésimo livro com as novas aventuras de Pio Paulo, que já tem três publicações na série “Os mistérios”, da editora Dimensão. Na Livraria Jenipapo, em BH.

• Lançamento de “Outras peles” (Círculo de poemas), plaquete de Lucas Guimaraens, com Adriane Garcia e Ana Elisa Ribeiro. Na Livraria Quixote.

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay