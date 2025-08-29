Primeira leitura: leia trecho de livro sobre viagem no trem Transiberiano

Cristina Agostinho

“Presente de aniversário”

“A ideia partiu de Norma e não me surpreendeu. Partilhamos o mesmo espírito aventureiro desde que nos conhecemos em Cuba, nos anos oitenta. Mas fiquei preocupada. Nós duas havíamos tido câncer de mama e continuávamos em tratamento. Eu começara a tomar um anti-hormônio e ela ainda tinha várias sessões de imunoterapia pela frente. Era meu aniversário. Estávamos no seu aconchegante apartamento to em Buenos Aires, e Norma havia preparado uma pequena comemoração regada a Malbec e deliciosas empanadas. Foi quando me falou do seu sonho de fazer uma viagem no Expresso Transiberiano. Quando argumentei sobre seus problemas de saúde, ela respondeu que já havia planejado tudo. A viagem duraria, no máximo, vinte dias, e iríamos no intervalo entre uma sessão e outra da sua imunoterapia. Com mais de setenta anos, não tinha tempo para ficar esperando a cura de suas mazelas. Me contou ainda que havia convidado outras duas amigas para formar o grupo. Cora, eu já conhecia de outras viagens à Argentina. Nancy ainda não, porém sempre acreditei na afinidade com amigas de minhas amigas. Enquanto o Malbec fazia efeito, divagamos sobre estepes e taigas cobertas de neve, intrépidos cavaleiros mongóis estalando seus chicotes enquanto pastoreavam manadas de cavalos selvagens, românticas paisagens russas saídas dos contos de Tchekhov. Até que o teor alcoólico sacramentou de vez nosso compromisso. Em hipótese alguma, desistiríamos do projeto. Aos sessenta e nove anos, eu estava prestes a embarcar na maior aventura de minha vida.”

“Em busca de Tchekhov (1)”

“Norma e eu sonhávamos com um tour literário pela cidade por onde passaram ou viveram grandes escritores como Tchekhov, Pútchkin, Dostoievski, Tolstoi, Gógol, Turguêniev e muitos outros. Um sonho inviável para quatro dias em Moscou. Porém, Tchekhovetes inveteradas, nós duas desejávamos, pelo menos, tirar uma foto diante da estátua do autor de “Tio Vânia”, “As Três Irmãs” e tantos contos inesquecíveis. A recepcionista do hotel nos deu a localização do monumento e o nome da estação do metrô onde devíamos descer. Tudo escrito em russo num cartão, para mostrar a alguém disposto a ajudar as curiosas velhinhas. Quando descemos na estação, graças à inestimável ajuda de um jovem que nos indicou a direção da rua, lá fomos nós em busca de Tchekhov. Final mente o encontramos num belo logradouro, no centro da cidade. Um monumento imponente, à altura do grande escritor. É bem verdade que ele estava acompanhado de outro personagem, e os nomes inscritos no pedestal, em alfabeto cirílico, eram ilegíveis. Porém, o importante é que era ELE. E lá estava sua figura inconfundível, elegante, de sobretudo e cachecol, apoiado num bastão. Emocionadas até às lágrimas, Norma e eu posamos para fotos aos pés do nosso ídolo. Nosso sonho se realizara.”

“Em busca de Tchekhov (2)”

“No último dia em Moscou, durante um tour noturno, Norma e eu pedimos à atenciosa guia para nos levar até o monumento a Tchekhov. À noite, iluminado por holofotes, devia ser magnífico. Ademais queríamos nos despedir dele. E a garota se dirigiu até uma modesta estátua, num canto escuro da entrada de um edifício, na mesma rua do centro. Não pode ser! Deve haver algum engano! Será que essa menina não entendeu o nosso inglês? Are you sure, baby? Yes. Sim, era o próprio. Até se podia ler, em cirílico, o seu prenome: “Anton”. Esse homem magro, de olhar entristecido, terno surrado, sem sobretudo, cachecol ou bastão, não podia ser Anton Tchekhov. Novas lágrimas... de decepção e raiva! De nada adiantou a guia explicar que a estátua estava ao lado do Teatro Tchekhov, onde muitas de suas peças foram encenadas. A homenagem em bronze que os russos lhe prestaram aos 150 anos do seu nascimento, não condizia com a estatura do grande contista, dramaturgo e médico, que até hoje encanta leitores do mundo inteiro. Uma vez ele escreveu estas sábias palavras: Valoriza-te para mais; os outros ocupar-se-ão em baixar o preço. Grande Tchekhov!” (C.A)

A Paris da Sibéria

“Caminhar pelo bulevar do Rio Angara em Irkutsky, além da beleza, é um passeio literário. Melhor dizendo, um passeio poético. Em cada banco, sob as frondosas árvores, há o poema de um escritor local. Não é à toa que a cidade é considerada o maior centro cultural e educacional da Sibéria oriental, desde o início do século XIX, graças ao exílio de muitos intelectuais e artistas que se revoltaram contra o Czar. Depois de cumprirem a pena de trabalhos forçados, muitos permaneceram por lá e se dedicaram a criar grêmios literários, teatros e outras atividades culturais.” (C.A)

SOBRE O LIVRO

“Un sueño en tren” é um livro sobre a viagem que fiz pelo trem Transiberiano, da Rússia à China, passando pela Sibéria e Mongólia, com três amigas argentinas”, conta a mineira Cristina Agostinho, que se define como “aventureira por natureza”. Cristina é autora de livros infanto-juvenis e de duas biografias: “As duas Fridas”, sobre Frida Kahlo, e “Luz del Fuego, a bailarina do povo” (com a colaboração de Branca Maria de Paula e Maria do Carmo Brandão), a respeito da dançarina e naturalista brasileira. “A escrita compartilhada com as três amigas foi uma experiência inolvidável”, define Cristina Agostinho.

“UN SUEÑO EN TREN”

De Cora Rojo, Cristina Agostinho, Nancy Solá e Norma Fernández

113 páginas

R$ 70

Lançamento neste sábado (30/8), às 11h, na Quixote Livraria e Café (R. Fernandes Tourinho, 274, Savassi, Belo Horizonte)



