Milícia, polícia e politica em foco no ‘República Jenipapo’

“A milícia não é um fenômeno periférico. Pelo contrário, é um dos temas mais centrais, porém e mais negligenciados quando se discute segurança pública - e política - no Brasil. Ela é o centro de uma engrenagem de poder que conecta Estado, crime e mercado. Ao longo da minha trajetória no jornalismo, investiguei chacinas, atuação policial e dados sobre violência armada, mas percebi que falar de milícia era falar de tudo isso ao mesmo tempo. O modelo miliciano reúne a atuação do Estado, a ausência do Estado e a manipulação institucional — e, mesmo assim, seguia sendo tratado como algo isolado ou específico do Rio. Por isso eu venho dizendo que este não é livro sobre polícia. É um livro sobre política.”

Cecília Olliveira, autora de “Como nasce um miliciano” (Bazar do Tempo), em entrevista a Laura Scardua. A jornalista estará em BH na próxima terça-feira para participar do projeto República Jenipapo com Ludmila Ribeiro (CRISP/UFMG) e Anna Carolina Viana (Projeto República/UFMG), às 19h, na Livraria Jenipapo (R. Fernandes Tourinho, 241, Savassi).