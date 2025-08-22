Humberto Werneck autografa novo livro em BH

Reprodução

“Luís Henrique Pellanda (autor de ‘A crônica não mata: notas do isolamento’, lançado em 2025 pela Arquipélago) é um cronista dos bons. Andador da rua, observador da vida, escreve danadamente bem.”

Humberto Werneck, na última terça-feira, no “Letra em Cena”, no Minas, ao atender ao pedido do mediador e organizador do projeto, José Eduardo Gonçalves, para apontar um grande nome na crônica contemporânea.

Werneck autografa “Viagem no país da crônica” (Tinta da China) neste sábado, a partir de 11h, na Livraria Quixote (R. Fernandes Tourinho, 274, Savassi).