Pare, leia, veja os poemas de Aragão

O jornalista, escritor e dramaturgo José Carlos Aragão lança o livro “Veja meus poemas”, vencedor do Prêmio Cláudio Willer de Poesia 2024, destacando-se por explorar poesia visual, influências concretistas e jogos com palavras.

Com mais de 40 livros publicados, Aragão já recebeu diversos prêmios literários no Brasil e no exterior por suas obras em poesia, prosa e dramaturgia, sendo referência na literatura infantojuvenil e visual contemporânea. “Veja meus poemas” tem lançamento neste sábado, às 17h, na Casa da Floresta (Rua Silva Ortiz, 78, Floresta, BH).

Acima, o Pensar reproduz algumas das criações impactantes - e desconcertantes - de Aragão no novo livro.



