Pare, leia, veja os poemas de Aragão

Livro vencedor do Prêmio Cláudio Willer de Poesia 2024 destaca poesia visual, influências concretistas e jogos de palavras do autor belo-horizontino

Estado de Minas
Estado de Minas
22/08/2025 17:43 - atualizado em 22/08/2025 17:46

Poemas do jornalista, escritor e dramaturgo José Carlos Aragão
Poemas do jornalista, escritor e dramaturgo José Carlos Aragão crédito: José Carlos Aragão

O jornalista, escritor e dramaturgo José Carlos Aragão lança o livro “Veja meus poemas”, vencedor do Prêmio Cláudio Willer de Poesia 2024, destacando-se por explorar poesia visual, influências concretistas e jogos com palavras.

Com mais de 40 livros publicados, Aragão já recebeu diversos prêmios literários no Brasil e no exterior por suas obras em poesia, prosa e dramaturgia, sendo referência na literatura infantojuvenil e visual contemporânea. “Veja meus poemas” tem lançamento neste sábado, às 17h, na Casa da Floresta (Rua Silva Ortiz, 78, Floresta, BH). 

Acima, o Pensar reproduz algumas das criações impactantes - e desconcertantes - de Aragão no novo livro.


