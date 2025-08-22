Maíra Vasconcelos lança 'Cenas de suspense para dias alegres' em BH
Poemas que misturam amor, ironia e humor marcam o novo livro da poeta, que retorna a Belo Horizonte para lançamento na Livraria Scriptum neste sábado (23/8)
Atualmente morando em Buenos Aires, a belo-horizontina Maíra Vasconcelos está de volta à cidade natal para lançar “Cenas de suspense para dias alegres”. Autora dos livros “Um quarto que fala”(Urutau, 2018), “Algumas ideias para filmes de terror”(7Letras, 2022) e da plaquete “O livro dos outros - poemas dedicados à leitura (Ofícios Terrestres, 2021)”, ela faz mestrado em etapa de escrita da dissertação sobre os três volumes de “Os Diários de Emilio Renzi”, do argentino Ricardo Piglia, na Faculdade de Filosofia e Letras da Universidade de Buenos Aires (filo-uba).
“Vejo ‘Cenas de suspense para dias alegres’ como uma continuação, um entendimento sobre a poesia que começou em ‘Algumas ideias para filmes de terror’”, afirma a autora ao Estado de Minas. “Quer dizer, entende-se um livro escrevendo outro. Diria que o título é o verso mais importante que escrevi entre os mais de 50 poemas. Tanto neste livro como no anterior, o título funciona como guia. A ironia é fundamental, é o sentimento que funda o livro, portanto, o humor é uma chave de leitura, digamos”, complementa, em depoimento ao Pensar.
“Para tentar ser amiga do tempo, da memória, da morte da vida que se escapa com o passar dos anos, talvez para isso um poema que diz sobre o armário de brinquedos que continua com a porta meio aberta, essa porta está emperrada. Você não consegue fechar, isso é engraçado. Quer dizer, há alguns poemas com uma abertura constante ao passado, esse passado que ‘te espera na porta do supermercado como um cachorro fiel’, isso é um verso”, afirma Maíra Vasconcelos, destacando ainda os animais, “presentes desde o livro anterior e importantes para compor o cenário poético proposto”.
Jornalista de formação, ela autografará “Cenas de suspense para dias alegres”neste sábado (23/8) na Livraria Scriptum, na Savassi. “O livro tem ainda como assuntos primordiais o amor e a música. O amor como algo que nos retira daquilo que poderíamos ser e que abdicamos para amar, mas sempre olhando para essa parte do eu sozinha que é talvez, e justamente, a voz da poesia. E a música como o prazer pleno e absoluto, essa liberdade”, acredita Maíra.
Leia, abaixo, alguns dos poemas do novo livro da autora
do jardim ela espia a vida
de perto das folhagens
mesmo que ainda protegida
daqui também há de se sair
*
nem bem deu um novo passo
e tudo o que ficou para trás
já de novo o acompanha
como um velho coleguinha da escola
que estava desaparecido
*
o cansaço deve perder suas batalhas
então arremessou longe a pedra
correu para buscá-la
brincava de si mesma
corria atrás do que já não será
*
uma fruta
aos poucos amadurece
para a vida
na mesa da cozinha
vai alterando a cor
assim também
você e eu
aos poucos mudamos
até onde ainda não sei
*
enquanto ele não chega
escuto uma nova música
preparo lenta o almoço
saio para comprar pão
enquanto ele não chega
vou de bicicleta até a praça
escrevo como se quisesse escrever
como chocolates até cansar
almoço menos do que ontem
começo o vinil pelo lado B
faço gracinha com o atendente da loja
dou voltas e desorganizo a vida
pois quando ele chega
eu preciso ser alcançada
CENAS DE SUSPENSE PARA DIAS ALEGRES
De Maíra Vasconcelos
Scriptum
64 páginas
R$ 54,90
Lançamento neste sábado (23/7), das 11h30 às 14h30, na Livraria Scriptum (Rua Fernandes Tourinho, 99, Savassi)