Maíra Vasconcelos lança 'Cenas de suspense para dias alegres' em BH

Atualmente morando em Buenos Aires, a belo-horizontina Maíra Vasconcelos está de volta à cidade natal para lançar “Cenas de suspense para dias alegres”. Autora dos livros “Um quarto que fala”(Urutau, 2018), “Algumas ideias para filmes de terror”(7Letras, 2022) e da plaquete “O livro dos outros - poemas dedicados à leitura (Ofícios Terrestres, 2021)”, ela faz mestrado em etapa de escrita da dissertação sobre os três volumes de “Os Diários de Emilio Renzi”, do argentino Ricardo Piglia, na Faculdade de Filosofia e Letras da Universidade de Buenos Aires (filo-uba).

“Vejo ‘Cenas de suspense para dias alegres’ como uma continuação, um entendimento sobre a poesia que começou em ‘Algumas ideias para filmes de terror’”, afirma a autora ao Estado de Minas. “Quer dizer, entende-se um livro escrevendo outro. Diria que o título é o verso mais importante que escrevi entre os mais de 50 poemas. Tanto neste livro como no anterior, o título funciona como guia. A ironia é fundamental, é o sentimento que funda o livro, portanto, o humor é uma chave de leitura, digamos”, complementa, em depoimento ao Pensar.

“Para tentar ser amiga do tempo, da memória, da morte da vida que se escapa com o passar dos anos, talvez para isso um poema que diz sobre o armário de brinquedos que continua com a porta meio aberta, essa porta está emperrada. Você não consegue fechar, isso é engraçado. Quer dizer, há alguns poemas com uma abertura constante ao passado, esse passado que ‘te espera na porta do supermercado como um cachorro fiel’, isso é um verso”, afirma Maíra Vasconcelos, destacando ainda os animais, “presentes desde o livro anterior e importantes para compor o cenário poético proposto”.

Jornalista de formação, ela autografará “Cenas de suspense para dias alegres”neste sábado (23/8) na Livraria Scriptum, na Savassi. “O livro tem ainda como assuntos primordiais o amor e a música. O amor como algo que nos retira daquilo que poderíamos ser e que abdicamos para amar, mas sempre olhando para essa parte do eu sozinha que é talvez, e justamente, a voz da poesia. E a música como o prazer pleno e absoluto, essa liberdade”, acredita Maíra.

Leia, abaixo, alguns dos poemas do novo livro da autora





do jardim ela espia a vida

de perto das folhagens

mesmo que ainda protegida

daqui também há de se sair

*

nem bem deu um novo passo

e tudo o que ficou para trás

já de novo o acompanha

como um velho coleguinha da escola

que estava desaparecido



*

o cansaço deve perder suas batalhas

então arremessou longe a pedra

correu para buscá-la

brincava de si mesma

corria atrás do que já não será

*

uma fruta

aos poucos amadurece

para a vida

na mesa da cozinha

vai alterando a cor

assim também

você e eu

aos poucos mudamos

até onde ainda não sei

*

enquanto ele não chega

escuto uma nova música

preparo lenta o almoço

saio para comprar pão

enquanto ele não chega

vou de bicicleta até a praça

escrevo como se quisesse escrever

como chocolates até cansar

almoço menos do que ontem

começo o vinil pelo lado B

faço gracinha com o atendente da loja

dou voltas e desorganizo a vida

pois quando ele chega

eu preciso ser alcançada







CENAS DE SUSPENSE PARA DIAS ALEGRES

De Maíra Vasconcelos

Scriptum

64 páginas

R$ 54,90

