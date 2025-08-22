Primeira leitura: 'Ano passado', de Júlia de Carvalho Hansen

Júlia de Carvalho Hansen

Ser livre é às vezes estar confortável

na ideia de não ser ninguém e às vezes

se sentir melhor sendo unicamente a si

os pés plantados no barro

a cabeça como um arco celeste

expandindo e relaxando.

Existe o gesto, a fruta madura

a cura e o soslaio — de resto livre

é quem pisa o próprio caminho

quando o reconhece.

*

“31 de março”



Uma mistura de cupins e erros

foi o que me trouxe até aqui.

Metade desta constatação é cansaço

a outra metade é a força da realidade.

Os labirintos forçam a amizade comigo

é assim com quem gosta da lábia

da vida que traga e assopra

com a força do furacão pra fora e pra dentro

como que pra me alongar ou entristecer

eu enrolo o queixo no peito

o que me faz sorrir embora desgastada

faço a minha respiração mais profunda

no centro de mim

sinto o cheiro do colo

da minha mãe

da minha avó também

da tataravó que eu não conheci

e de quem herdei a cabeça

se estão em mim

se estão comigo

eu sou como os cupins

eu não estou sozinha

“8 de julho”



Revisito pouco as nossas memórias

vou menos como turista

sou especialista

do momento muito simples

no qual a sua doçura nos dilatava

e eu acreditava

neste momento

o amor tinha a cadência da eternidade

a tua ternura era a verdadeira natureza do mundo

capaz, inclusive, de tomar pelas mãos as abelhas

salvando da extinção também as flores



deixando-as zunir.

Nós também éramos sempre transtornados pela primavera.

*

“23 de agosto”

Não sei se é de viver tantas coisas difíceis

elas vão se emaranhando numa alma também chamada envergadura

eu preferia que a alma se chamasse escudo

tanta é a força com que enfrento o mundo

mas não sendo talvez o espírito seja um cavalo correndo

ou as facas com que os meus ancestrais

cortaram o ventre de outros ancestrais.

Os ancestrais usaram o dentro do meu corpo de esconderijo

e agora se aproveitam do meu corpo como um recipiente.

Sou um copo onde os ancestrais bebem

o sangue que escorre das montanhas

também chamado de água mineral.

Água de nascente.

O ancestral gosta do gosto

que está nas formas da terra

as pedras, os búzios, as sementes.

São lições diferentes da espera.

Serei eu enquanto ouço os vivos o quê?

Ouvi dizer que os mortos já sabem

e, lá no fundo, eu sei

nem eles possuem razão.

Mas eu — feita de carne e curiosidade

com os pés ensimesmados pela gravidade

eu estou viva — não sei se consigo aprender.



“9 de dezembro”

Ter a memória clara

de um outro tempo

que não foi vivido

carregá-lo enquanto

o meu próprio destino

é capaz de me distrair

até um dia

a memória e o destino

deixarem tudo em aberto.

*

O meu nome

como um segredo

surge pela tua boca.

Tudo que floresce

em mim tem

o teu nome



"UM DIÁRIO EM FORMA DE LIVRO DE POEMAS"

“Considero ‘Ano passado’ é um diário em forma de livro de poemas. Comecei a escrevê-lo no meio da pandemia, quando, como aconteceu com tantas pessoas, a minha vida pessoal atravessava um momento difícil. Desde a publicação de ‘Romã’, em 2019, eu não encontrava entusiasmo para escrever. Então percebi que, se não me entregasse à escrita, não sobreviveria emocionalmente. Esse livro nasceu como um gesto de sobrevivência. Como escrevo diários desde a adolescência, senti que era o momento de publicar poemas que elaborassem esse gênero íntimo e cotidiano. Conforme o livro foi aparecendo entendi que não se tratava apenas da minha crise individual: o livro precisava tratar de mudanças coletivas. Por isso, nele aparecem temas como a crise climática. Decidi dividi-lo nas estações do ano, já que, em pouco tempo, talvez deixem de existir. ‘Ano passado’ é também um livro sobre a memória e o seu apagamento. Mas, acima de tudo, é um livro sobre resistir com amor e liberdade em tempos difíceis. E sobre acreditar que a vida guarda sempre a capacidade de transformação, pois o tempo é, inevitavelmente, metamorfose.” (Júlia de Carvalho Hansen, sobre “Ano passado”)

“Ano passado”

• De Júlia de Carvalho Hansen

• Editora Nós

• 160 páginas

• Lançamento neste sábado (23/8), às 11h, em bate-papo da autora com Maria Carolina Fenati na Livraria Jenipapo (Rua Fernandes Tourinho, 241, Savassi)