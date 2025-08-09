Augusto Massi e Daniel Kondo



Curto-circuito às avessas

Mário Alex Rosa

Especial para o EM

Todo cuidado é pouco quando se vai mexer com eletricidade. Levar um choque não é nada bom. O susto pode ser grande. Eletricista sério está sempre equipado com luvas, capacete para se proteger do perigo de uma descarga elétrica. Mas quando esse eletricista é um livro não corremos perigo? O choque pode ser fatal! Portanto, antes de adquiri-lo pegue-o com cuidado, abra-o devagar e se prepare… o “choque” vai ser grande, daqueles que você vai pedir para continuar levando choque página a página tamanha sutileza desse belo livro de Augusto Massi e Daniel Kondo. A começar pela bela capa com uma laminação impermeável e o sinal “+” sugerindo positivo ou como se quisessem dizer que aqui você está protegido de maiores choques, portanto, pode continuar o teste. Nas primeiras páginas algumas linhas vão ocupando o espaço como se fossem fios e logo se lê: “para Angela-Lago”, Uma das maiores escritoras e ilustradoras de livros infantis do Brasil e que merece ser relembrada pelas editoras e ou mesmo pelos eventos de literatura infantojuvenil.

Após essa carinhosa lembrança, o livro “Eletricista” homenageia, ou melhor, ilumina, vamos dizer, aqueles que trazem energia para as nossas vidas. Que não deixa certas máquinas pararem e nem as noites ficarem sem iluminação. A luz foi embora, lá estão eles prontos para trazer a energia de novo para nossas casas. Se luz não pode faltar, livros também não. Assim, o “Eletricista” é daqueles livros que necessitamos ter um exemplar fora da estante para sempre relê-lo. É o “Eletricista”, de uma prosa-poética, eletrizado por um lirismo e imagens energizantes de fios expostos, escondidos, coloridos, sinais, ferramentas, que acabam nos conduzindo e provocando uma corrente elétrica em nossos olhos. É um curto-circuito às avessas. Fique ligado!

O mundo está cheio de profissionais competentes e até mesmo alguns famosos, inclusive mais valorizados que outros, porém o mundo se esquece daqueles técnicos, às vezes amadores que aprenderam na prática vendo, por exemplo, o pai trabalhar. Mas não estamos aqui desconsiderando os profissionais, os estudos, que são essenciais para a perfeição de uma profissão. Destacamos, sim, a delicadeza com que a dupla Augusto Massi (texto) e Daniel Kondo (ilustrações e projeto gráfico) faz esses dois “eletricistas” das palavras e imagens se conectarem numa corrente elétrica vibrante de leitura.

No livro, o olhar do menino-narrador recorda e ilumina a profissão do pai. Através da caixa de ferramentas, um mundo de lembranças salta aos olhos do menino. Passado e presente se ajustam feito energia que passa de um fio para outro ou de pai para filho. A experiência acordada aos olhos do menino ao ver aquela caixa cheia de… é tocante e eleva a memória a não esquecer que cada uma daquelas peças faz parte de um todo.

Ilustração do livro "Eletricista" Reprodução

Assim, o que se pode ser visto no livro, tanto pela narrativa quanto pelas imagens, é abertura para lançar luzes em questões sociais como a valorização de qualquer profissão. Aliás, é admirável o modo como apresenta cada membro da família ao usar palavras do universo do eletricista, inclusive numa das belas páginas onde aparecem os sinais de mais e de menos. As inversões de leituras possíveis dão a dimensão do encontro entre os dois artistas-eletricistas: Augusto e Daniel. Essa mesma dupla em 2016 publicou “Monstros do cinema”, uma obra graficamente excepcional, com cortes e montagens feito cenas de cinema.

Não vamos nos alongar muito em mostrar a harmonia que este “Eletricista” traz de boas energias, de nos fazer ver pela sua poesia o quanto estamos precisando de histórias como essas, ou melhor, de livros como este, que nos convida a passar de filho para os pais. Não tenha dúvida, a corrente elétrica vai ser instantânea.

Enfim, com “Eletricista” rodado, posso imaginar os trabalhadores da gráfica dizendo um para o outro: esse livro tem luz própria.

MÁRIO ALEX ROSA é poeta, artista plástico e crítico literário

“Eletricista”

• De Augusto Massi e Daniel Kondo

• Editora Elo

• 52 páginas

• R$ 84