“Perpétuo neófito & seus pífios epitáfios”

Carlos Eduardo Pereira

“Aos irmãos”

Tive dez irmãos, éramos onze.

Nasci irmão desses todos

mas isso não foi tudo

nem foi só isso.

Eles nasceram meus irmãos

e até hoje a gente, os restantes,

apesar das diferenças

gosta de se ver.

Por razões que ainda não sei explicar,

hoje, algo etéreo,

sou do tipo que não parece mais existir

ou que parece não existir mais.

Um dia talvez

possa tentar lhes explicar

como é muito mais fácil se ausentar sem querer

que comparecer querendo.

Lembram como dizia nossa mãe

que era muito mais fácil ter medo

do que ter vergonha?

Talvez um dia queira o futuro

eu volte

se houver tempo.

*

“Nunca sempre”

Tentei ser feliz sempre

entretanto, de sobrevivência

em sobrevivência,

sinto o cheiro de ser feliz sempre

quase nunca.

Queria que a caminhada nunca fosse pesada

entretanto em meio às intempéries

nunca sinto o cheiro de ser feliz

quase sempre.

Enquanto o sofrimento no coração vagueia

sem certo sentido

o sempre nunca permeia

quase um destino.

Isso parece ser só dor

de um velho menino.

Mas o não nunca sempre em volta

passeia trazendo seu inevitável

desatino.

Destino sempre sempre

desatino quase nunca.

E às vezes já nem sei

se há conceito diferente

do sempre nunca de sempre.

Porque o sempre muitas vezes

felizmente surpreende.

E o nunca sempre se demonstra

como nunca sempre.

Porque se o sempre sempre quisesse

não existiria o nunca

que nunca quis.

“Roteiro das solidões”

Talvez já não tenha mais o que dizer

escrevendo poemas

talvez já não tenha mais o que dizer

não escrevendo poemas

talvez já não tenha mais o que não dizer

em respeito ao silêncio

a minha poesia aumenta na distância

e diminui na proximidade

a minha palavra morre na ausência

e tenta me levar junto.

*

“Pífios epitáfios”

III

Sempre quis ir para o céu

como todo mundo de sorte.

Apenas não precisava do escarcéu

de ter passado pela morte.

*

“Confidência teórica”

O seu perfume, que é somente

uma molécula orgânica composta de x

que tem massa molecular y

e uma densidade específica d,

estando a uma concentração c,

exalou de seu pescoço e viajou

por obra desse ventinho que sopra

a uma velocidade v

e por estarmos entre nós a uma distância w

em um tempo t,

ele chegou até meu olfato.

Graças aos Fenômenos dos Transportes

através dessas variáveis

processei tudo

e com tantas incógnitas

além dos feromônios

mais as intangíveis

que não sei explicar de onde vieram

(nunca se sabe)

gostei de sentir o importante resultado

obtido nessa operação

que confirmou direitinho

quanto tempo levou

pra isso acontecer!

SOBRE O AUTOR

Carlos Eduardo Pereira (foto) nasceu em Araxá (MG) em 1951. Formado em técnica em Metalurgia na Escola Técnica Federal de Ouro Preto (1970), é graduado em Ciências Econômicas pela Universidade Federal de São Carlos (1977), mestre (1984) e doutor em Engenharia Metalúrgica e de Minas pela UFMG. Após mais de meio século de atividades profissionais – hoje na área de projetos industriais –, lançou em 2024 seu primeiro livro de poemas, “A parte mais vazia do nada” (Crivo Editorial). O segundo livro, “Perpétuo neófito & seus pífios epitáfios”, é descrito na apresentação por Pedro Paulo Gomes Pereira como “obra multifacetada, resistente a classificações apressadas, na qual o autor conduz um jogo com os limites da linguagem e da subjetividade.

reprodução



“Perpétuo neófito & seus pífios epitáfios”

• De Carlos Eduardo Pereira

• Crivo Editorial

• 144 páginas

• R$ 66

• Lançamento na quinta-feira (14/8), das 18h às 22h, na Quixote Livraria (R. Fernandes Tourinho, 276, BH)