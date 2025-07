Leia poemas inéditos de Lucas Guimaraens

Lucas Guimaraens

“Paraísos ardiam”

Fusca, mobilete nunca havida,

concreto jogado na ferida

anos 80 enfeitiçados de magia

inocência de olhos celestinos e pardos

não sabia negro, indígena, pele invisível

odores de carnes queimadas sentia

trabalhos no sinal de trânsito

crianças como ele — e não sorriam —

tórax aberto, coração pulsante

e da vida era um abismo a gritar

o sexo que queria. Começavam

delírios da noite paraísos ardiam

na quina de uma esquina botinas

skinheads batiam e não sabia

a não ser a pureza dos dias

notava motorista e carro

brilhante como diamante

e seus colegas a carregar

a noite o dia e a vida dos

que não possuem carruagem.

“Estigma”

Avariado ao nascer

formigas reuniam-se

no mijo em torno de mim

açucarado e sinistras madrugadas

adestrado a convivências até não mais

cair o sorriso dos derrotados

entre um lado e outro da coluna

leve tez a contemplar o equilíbrio

do esqueleto e de suas personagens

até a chegada do desastre final onde

somos todos auditório em um monólogo.

Em capítulo jamais escrito

palavras nem lembrança

serão.



“Em preto e branco”

A tevê fala de mundos superpostos

habitar outros planetas

enquanto evaporam a Terra

eu escrevo em preto e branco.

Nas esquinas

nos hospitais

nas ruas

no escuro

banheiros públicos

uma luz parece fender as páginas

em pequenas telas de entregar recados

de lembrar de regar flores

do aniversário do desconhecido

das trovoadas de ideias avariadas

da agenda de submissões a cumprir

da vida alheia misturada

pela mesma teia.

Eu escrevo em preto e branco.

Penso como voltam para casa

ou se a casa os carrega.

Eu sei que estou em casa.

Eternamente.

Escrevo em preto e branco.

“Dos livros e das traças”

No sótão que nunca tive

achava sempre o que não existia

a não ser livros de códigos perfeitos: palavras

quando procurava poeiras e desilusões.

Ao mudar de casa não mudei de vida

senão a biblioteca empilhada

sem arrumação e sem futuro

já terei partido é tarde

o que cai ao chão

não são livros

são órgãos não mais ativos

dores e falta de absinto

companhia diversão.

Exceção são livros

no buraco do chão

cujas pernas são curtas

e não pulam em minhas mãos.

À maneira dos membros

que não funcionam

sorrio para livros — solidários —

que serão rangidos pelas traças.

O que fica são palavras

arquitetura de forma de vida

do silêncio que não era mudez

da interdição das ricas vidas miúdas

estética de miopia

a sonhar com a visão.



SOBRE o AUTOR

Lucas Guimaraens nasceu em Belo Horizonte em 1979. É bacharel em direito e doutor em filosofia pela Universidade Paris 8. Foi superintendente de Bibliotecas Públicas de Minas Gerais e do Suplemento Literário de Minas Gerais. Tem diversas obras publicadas no Brasil e na França como poeta, ensaísta e tradutor. Entre seus livros de poemas, destacam-se “Exílio: o lago das incertezas” (Relicário, 2018) e “Amarrar o corpo na lua” (7Letras, 2022).

Reprodução



“Outras peles”

• Lucas Guimaraens

• Círculo de Poemas

• 40 páginas

• R$ 47,90 (e-book R$ 33,50)

• Nas livrarias a partir de 01/08.