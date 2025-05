Academia Mineira de Letras abre inscrições para curso sobre Eça de Queiroz

A Academia Mineira de Letras está com inscrições abertas para o curso “Por que ler Eça de Queirós hoje?”, a ser iniciada na próxima sexta-feira (23/5) com aula do professor Sérgio Nazar, de Literatura Portuguesa da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (Uerj), na sede da AML. Haverá seis aulas online sobre algumas das obras mais conhecidas do autor de “Os Maias”, “O primo Basílio” e “O crime do padre Amaro”.

Idealizador do curso, o presidente emérito da AML, Rogério Faria Tavares, afirma: “Quando celebramos os 180 anos de nascimento de Eça de Queirós, é hora de revisitar o legado potente e perene deste autor de influência muito grande no Brasil do final do século 19 e de todo o século 20 e ainda muito forte no imaginário coletivo dos leitores de ficção em língua portuguesa”, acredita Faria Tavares.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas por meio de formulário no site da AML. A confirmação de inscrição será enviada por e-mail, bem como os links para as aulas online.

Na abertura presencial, das 19h30 às 21h, Nazar discorrerá sobre o tema “A modernidade d’Os Maias”, com a presença do embaixador de Portugal, Luís Faro Ramos. As aulas online serão sempre às segundas-feiras, das 19h30 às 20h30, começando no dia 26 com “A ilustre casa de Ramires”, seguido por “A relíquia” (2/06), “O crime do padre Amaro” (9/06), “A cidade e as serras” (16/6), “Os contos de Eça de Queirós” (23/6) e “O primo Basílio” (30/6).

