Cidinha da Silva estará na Feira do Livro 2025

A mineira Cidinha da Silva (foto) é uma das primeiras presenças confirmadas na Feira do Livro 2025, a ser realizada em junho, em São Paulo. Além da autora de “Parem de nos matar” e “Um exu em Nova York”, a organização divulgou outros nomes de peso, como os portugueses Afonso Cruz (“Vamos comprar um poeta”) e Lídia Jorge (“Misericórdia”), a chilena Lina Meruane (“Tornar-se Palestina”) e o argentino Pedro Mairal (“A uruguaia”). Romancistas como Aline Bei, Marcelo Rubens Paiva e Ignácio de Loyola Brandão também ganham relevância na programação.

A poesia contemporânea brasileira será um dos principais eixos da curadoria, com a presença confirmada de nomes como Adriana Lisboa, Cuti, Leonardo Fróes, Laura Liuzzi, Paloma Vidal e Paulo Henriques Britto. Evento a céu aberto realizado pela Associação Quatro Cinco Um e Maré Produções, a Feira do Livro ocorrerá entre 14 e 22 de junho, na praça Charles Miller, no estádio do Pacaembu, na capital paulista.