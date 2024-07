A livraria Outlet de Livro, localizada na Savassi, está lançando a programação especial "Férias na Livraria", com uma série de oficinas e atividades para todas as idades ao longo de julho. Entre as ações estão oficinas de criação de flipbooks, escrita criativa, dedoches, reciclagem, dobraduras, além de um sábado zen com meditação e yoga para todas as idades.

Devido ao sucesso da promoção "Seleção Premium" em junho, que atraiu muitos leitores em busca de livros a preços acessíveis, a livraria decidiu prorrogar a promoção até 31 de julho. Durante todo o mês, os clientes poderão encontrar livros a partir de R$ 4,99 e R$ 9,99. A livraria também adquiriu 5.000 novas publicações, incluindo coleções completas de Sherlock Holmes e Anne de Green Gables, cada volume por apenas R$ 4,99. Confira a programação completa das férias:

6 de julho, 14:30: Oficina de Criação de Flipbooks e Escrita Criativa para Crianças;

13 de julho, 14:30: Atividades com Dedoches e Oficina de Reciclagem "Recicle Brincando";

20 de julho, 14:30: Oficina de Reciclagem "Reciclagem Divertida" e Oficina de Dobraduras;

27 de julho, 14:30: Sábado Zen com Meditação e Yoga para Todas as Idades.

Livraria na Savassi prorroga promoção de livros por 4,99 e 9,99 por todo mês de julho Divulgação/Outlet de Livro

A livraria também está reativando seu site e vendas por WhatsApp para atender clientes de todo o Brasil, além de manter promoções regulares em sua loja física.