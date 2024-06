“Embreagencer”



jomaka

cor corpo

situação precária

sem afeto sem acolhimento sem

nome idade contexto infância avaliação histórico

argumentos pessoais relatos experiências

medicação

diagnóstico sindrômico

demência

morreu na invisibilidade dele mesmo

pior que a loucura é a miséria

será que é assim que se diz?

autonomia é protagonismo

cidadania

calendário relógio

presente

pra ficar de boa

chá e Rivotril

embreagem ser

o corpo grita movimento

e como faço pra chegar mais perto de você?

sinto-me longe do tempo

ultra passado

presente o polegar da minha carteira de identidade

não é o direito

sem querer eu confundi na hora de colocar o dedo e

ninguém viu e passou e pronto; quando conferirem

— aliás se algum dia precisarem conferir as digitais

do meu polegar direito —, irão encontrar as digitais

do meu polegar esquerdo, meio torto

o polegar da minha identidade é

não é o direito

o polegar direito

da minha carteira de identidade

é o esquerdo

quando percebi a oportunidade de colocar o dedo

esquerdo ao invés do direito, passei a tinta no polegar

e pronto; quando conferirem — aliás se algum dia

precisarem conferir as digitais do meu polegar

direito —, irão encontrar as digitais do meu polegar

esquerdo, meio torto

o polegar direito da minha carteira de

identidade é o esquerdo meio torto

quando percebi a oportunidade de colocar

o dedo polegar

Depois daquela última conversa, decidi encarar tudo

diferente. Quero olhar pra você de outra forma.

Escrevo outra carta, é isso também desde sempre

com a gente, né?





Outra carta, com a minha mesma cara de ontem e de

quem não entendeu nada no final das contas, mas que

resolveu decidir encarar de outra forma. É, eu já disse

isso também. E acho que falei um monte de coisas

repetidas, só pra variar a minha existência redundante.

Uma passagem aérea, várias datas, podia até ser

pra quase qualquer lugar. Aí um vírus, alguns dias,

algumas noites, cuidado, afeto, amizade, umas notas,

séries, moedas, fotos, flores, os bichos, a poesia, as

caras, cartas, os nós atados.

• De jomaka

• Impressões de Minas

• Coleção Ouvido Falante (1ª edição)

• 116 páginas

Lançamento neste sábado, a partir das 14h, na Livraria Quixote (R. Fernandes Tourinho, 274, Savassi, BH), com bate-papo do autor e da poeta Nívea Sabino.

