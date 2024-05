Adelaide Ivánova

“O xilindró”

Releitura de “O açúcar”, de Ferreira Gullar



O prédio cinza que abriga meu corpo

nesta manhã nesta cidade

não foi construído por mim

nem surgiu do chão por milagre.

Vejo-o robusto

e imponente ao olhar

quase como o corpo de Xerxes, meu Farol

na Barra, corpo

que me salva do escuro. Mas este prédio

não é para isso nem foi feito por mim.

Este prédio veio

de projetos de empreiteiras escusas, mas tampouco

o fez Sr. Ricaço,

dono da empresa.

Este prédio veio

de uma olaria distante

num estado pobre

e tampouco o fez o dono da olaria.

Este prédio é de tijolos

que vieram de olarias quentes

que não nascem por acaso

no regaço de Pindorama.

Vindos de cidades perto, porém longe, onde não há hospital,

nem escola,

homens que não sabem ler e morrem

aos 27 anos empilharam e rebocaram os tijolos

que virariam este presídio.

Antes, em olarias calorentas,

outros homens de vida fria

e dura

produziram os tijolos

sem saber que virariam este prédio

que separa meu corpo da liberdade e que um dia pode vir a

separar o deles.

“Guaiamum”

Fio pra nascer tem que ter pai

Mas você que não tem pai

É fio de guaiamum

(Elino Julião)

O ciclo reprodutivo dos guaiamuns está

intimamente ligado às fases da lua

no período de desova as fêmeas emigram

até cinco quilômetros para o mar

eu que ando pra frente e tenho pernas de uns 80 cm

preciso de 70 minutos pra andar o mesmo percurso

a guaiamôa com suas perninhas bem menores

e andando de lado precisa de um a dois dias

Na época de desova a carapaça da guaiamôa muda de cor

é o jeitinho dela de dizer que tá pra jogo

a fertilização é poligênica e interna que ela não é otária

ela armazena e mantém depois da cópula

espermatozoides ativos em duas espermatecas

repito: ES-PER-MA-TE-CAS

sim, uma biblioteca sendo que de gala

que se comunicam com as duas gônadas

o que lhe permite fecundar os ovócitos

sem ter que perder tempo com macho

“Disidrose”





Apesar de todos os cuidados preventivos

sobriedade exercícios físicos terapia roupa de algodão vegetarianismo

as águas do meu corpo endoidam

e afluem como os rios

que vão dar no São Francisco

meu pé esquerdo virando foz

onde se encontram

Peleja aí bolhosa pororoca febril e inchada

implode em minigêiseres que me tiram o sono em desembestada coceira

e uma lista de paliativos que nunca curam só aliviam e às vezes nem isso

Com as pastinhas de cura-facada

colhidas no monturo me uno macambúzia à sabedoria de velhos caboclos

e garimpeiros

me rendo à toda sorte de meizinhas babosa gelada

canjica branca de fazer munguzá, fervida e, tal qual os bichos,

óleo de copaíba

Pomadas com ácido salicílico também ajudam além dos truques mecânicos

cortar a unha até o toco

gelo gelo de novo pinça

agulha álcool 70

pés pra cima e choro

Tudo que sou deixo de ser

pra me coçar, cachorra de rua,

metáfora

“Asma”

Releitura de um poema famoso





Essa terra tinha macaúbas,

Onde cantavam o vira-folhas, o tiriba-de-peito-cinza, o caburé pernambucano,

A choquinha-de-alagoas, o gavião-gato, Hoje extintos ou ameaçados.

Nosso céu tem mais estrelas? Não as vejo com a fumaça. Nossos bosques? Desmatados, Pro fabrico da cachaça.

Vou chiar, sozinha, à noite, Morrendo de falta de ar, Pois essa terra é latifúndio, Infinito canaviá.

Ilegais são as coivaras,



E a fumaça é de lascar; Vou chiar – do dia à noite – Morrendo de falta de ar Pois essa terra é latifúndio, Infinito canaviá.

Não permita Deus que eu morra, Antes que a zona volte a ser mata; Para que eu desfrute dos primores Sem usar bombinha de asma E volte a ver as macaúbas Onde houve a reforma agrária.



Sobre a autora e o livro

Nascida em Pernambuco, Adelaide Ivánova ganhou o Prêmio Rio de Literatura em 2018 com “O martelo”. “Asma” é sua estreia pela editora paulistana Nós com um livro que “parece ter sido escrito com um punhal lustrado com óleo de carnaúba, temperado no sereno das noites solitárias do Brasil”, afirma Luiz Antonio Simas, na apresentação. Nas palavras do editor da Nós, Schneider Carpeggiani, “Asma’ é um livro punk, intenso, que passa por referências gregas, pela cultura pop e vai até o cânone da literatura brasileira, fazendo menção a nomes já esquecidos da poesia e da prosa nordestina. Um livro de alguém que viveu o Nordeste dos anos 1990, do cólera, da dengue, do parafuso das universidades da era FHC, do mangue beat, mas não mais apenas como a ideia de ‘Da lama ao caos’, do Chico Science. ‘Asma’ é ‘Da lama ao queer’, como tem de ser, para lidar com os tempos que vivemos.”

Capa do livro "Asma" reprodução



“Asma”

•De Adelaide Ivánova

•Nós Editora

•200 páginas

•R$ 69