Criada pelo jornalista e quadrinista Pietro Scarnera, a graphic novel “Uma estrela tranquila – Retrato sentimental de Primo Levi” reconstitui, em ilustrações e palavras, a vida do escritor italiano, autor de livros essenciais do século 20 como “A trégua” e “É isto um homem?”, depois de sua passagem pelo campo de concentração de Auschwitz.

“Comecei a contar de onde Levi havia parado, do final de ‘A trégua’, do dia de seu regresso a Turim. E utilizei apenas episódios escritos ou contados pelo próprio Levi (...). O resultado é que o meu trabalho não é exatamente uma biografia do homem, mas a biografia do escritor, da figura de Levi que surge em suas obras”, explica o autor no posfácio.



“Todos os textos vêm dos livros e das entrevistas de Levi e algumas sequências são adaptações livres de episódios contados por ele, imaginei como podem ter acontecido as coisas que descreveu. Mas é um livro em quadrinhos, portanto houve um trabalho de documentação para as imagens”, afirma Scarnera.

Nascido em 1979 em Turim, ele é vencedor do concurso Komikazen e um dos fundadores da Graphic News, revista online de informação sobre quadrinhos.



“Uma estrela tranquila – Retrato sentimental de Primo Levi”

•De Pietro Scarnera

•Tradução de Michelle de Aguiar Vartulli

•Editora WMF Martins Fontes

•256 páginas

•R$ 99,90