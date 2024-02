PRIMEIRA LEITURA

“Pedra viva”



ISAÍAS GABRIEL FRANCO

“o código mineral”

O sangue iletrado dos meus avós

ainda arde no meu.

Trago terra nas profundezas.

Não corro em carro conversível,

minha biga ancestral é o carro de bois.



*



“nossa senhora de caldas”

Nossa senhora, mãe dos homens,

rainha dos montes azuis,

Matrona dos Campos de Caldas,

dá-nos teu filho Jesus.

Derrama do manto que vestes

as estrelas que ao céu nos conduz

e de vosso cetro de ouro, mãezinha,

emanai-nos a luz.



*



“riachinho”

Desço a serra

da pedra branca,

sete quedas,

duas ancas.

Duas léguas

a caminhar,

deito abaixo

rumo ao mar.

Na cascata

abro leito,

vou rolando

pelos eixos.

noite cheia,

lua alta,

minha bacia,

cor de prata.

*

“Bar”

O derradeiro

ônibus passou

no ponto.

Me avisam do Bar São João

onde descansa um pastel frio e

um tosco São Jorge

bêbado na imobilidade

barulhenta das horas.



*



“Morada das coisas”

Existem restos

de coisas nas palavras.

Musgos no telhado

de barro da linguagem.

Madeirame de letras,

laranjas e maçãs em podridão.

Idades,

margens,

horas.

O vivo de um peixe

saltitante

na água silábica da boca.



*



“Antevisão”

As casas de Ouro Preto

cairão.

Assim denunciou-me um sonho,

no qual tombavam elas, abraçadas,

pesadas de tanto passado

levando memórias ao chão.

Acordei.

Um vento zunindo forte

pelas frinchas lavrou a profecia.

As casas de Ouro Preto,

maduras no passar dos séculos,

morrerão.

SOBRE O AUTOR



Isaias Gabriel Franco nasceu em 1995 em Campestre (MG) e passou a infância em São Pedro de Caldas, no município de Caldas. Graduado em história e filosofia pela Universidade Federal de Ouro Preto (Ufop), tem mestrado em história. Antes de “Pedra viva”, escreveu os livros “Poeminhas de arruar” e “Poemas limpos de amor”.

“A poesia de Isaías Gabriel Franco é pétrea. Ora, do tamanho de um muro de arrimo; ora, do tamanho de um cisco no olho. Sejam do tamanho que forem, das louvações aos aforismos, essas pedras (no sapato, algumas vezes) não devem servir para o conforto. Antes, para o impossível a que os poemas sempre se dedicam, como a eternidade; antes, aos acidentes provocados pelas pedras que nos atravessam o caminho, tanto faz”, afirma o escritor catarinense Marcelo Labes, na apresentação de “Pedra viva”.



“PEDRA VIVA”



- De Isaías Gabriel Franco

- Editora Urutau

- 100 páginas

- R$ 50

- Pode ser comprado no site editoraurutau.com