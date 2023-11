A editora Autêntica e o projeto Sempre um Papo são responsáveis por dois lançamentos de livros na próxima semana. Na segunda-feira (27/11), às 19h, o escritor Tom Farias lança o romance ‘‘Toda fúria’’, na Livraria Jenipapo (R. Fernandes Tourinho, 241, Savassi). Membro da Academia Carioca de Letras e finalista do Jabuti em 2009, com “Cruz e Sousa: Dante negro do Brasil”, e em 2019, com “Carolina: uma biografia”, sobre Carolina Maria de Jesus, Tom Farias retrata a juventude marginalizada do país, que é lançada à agressividade do sistema e da criminalidade.

Na quinta-feira (30/11), Clara Ant participa de debate sobre o livro ‘‘Quatro décadas com Lula’’, sobre o período em que ela assessorou o petista. O evento será no Teatro José Aparecido de Oliveira (Biblioteca Pública de MG, Praça da Liberdade, s/n), a partir das 19h30. No livro, a autora, que atualmente ocupa o cargo de assessora especial da Presidência da República, descreve os bastidores dos últimos quarenta anos, desde quando conheceu Lula, ainda na década de 1970, passando por momentos marcantes como a articulação pela democracia entre 1977 e 1983 e a eleição de 2002.