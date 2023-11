Em novembro foi inaugurada mais uma experiência de Natal dentro do Minas Shopping, um dos mais completos centros comerciais de Belo Horizonte, que sempre busca temas imersivos para celebrar com o seu público. Pensando na grandiosidade do Natal, a Wise entrou em cena para propor um projeto conceitual exclusivo, uma megalópole repleta de símbolos icônicos, representada dentro de um shopping.

Se você é um entusiasta do Natal, com certeza já se encantou com as referências nova-iorquinas, os filmes norte-americanos e as decorações que invadem a cidade durante o período mais iluminado do ano. Os principais pontos turísticos são invadidos pelo clima do inverno natalino que também se reflete nas vitrines e ornamentos utilizados pelos lojistas.

Natal dos sonhos em Nova York

Até quem ainda não foi, reconhece o Natal de Nova York (EUA), pelas imponentes decorações, uma tradição local, além das baixas temperaturas que revestem a cidade de neve, criando o clima ideal para a temporada. Essa beleza irrefutável invade até os principais pontos turísticos da cidade como a Estátua da Liberdade, o Central Park, a Times Square e é claro, a Broadway, com os seus espetáculos imperdíveis nessa época do ano.

Experienciar o Natal de New York é como viver em um sonho, onde tudo é fabuloso e brilhante! E foi pensando nessa imersão que a Wise propôs recriar esse espetáculo de Natal dentro do Minas Shopping, para que cada um pudesse vivenciar esse pedacinho de sonho, caminhando pelas ruas de Nova York e encontrando os detalhes icônicos que fazem dessa cidade, um show à parte.

Aproveite essa temporada para reviver o seu Natal dos sonhos: o que faz essa época ser brilhante para você? No Natal mais cênico do mundo a tradição de decorar árvores cada vez mais altas existe há décadas, e você também pode encontrar peças icônicas na NY dos Sonhos do Minas Shopping. Explore a nossa cidade natalina e registre esse momento do lado das pessoas que você ama. Crie uma nova tradição de Natal – aquela que combina com você!

Explore os sentidos com a Wise

