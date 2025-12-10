Grande rede de drogarias de Minas faz da educação seu motor de liderança

Conteúdo Patrocinado é o espaço para as marcas se comunicarem com o público, oferecendo um conteúdo útil em concordância com seus valores

Em um mercado notado por transformações constantes, da chegada de novas tecnologias à revisão dos modelos de trabalho, as empresas buscam caminhos para manter equipes engajadas, preparadas e alinhadas a um propósito de futuro. E, nesse contexto, a educação tem se consolidado como o benefício mais estratégico da atualidade.

Não à toa, a Gallup, empresa de pesquisa de opinião, revela que 56% das pessoas esperam de seus líderes a capacidade de gerar esperança, apoiada por outras três qualidades fundamentais: confiança, compaixão e estabilidade. Atender a essas expectativas, porém, torna-se ainda mais complexo quando os profissionais enfrentam novas demandas e a necessidade permanente de atualização.

Diante desse cenário, oferecer educação gratuita, ampla e de qualidade deixa de ser apenas um benefício e se torna uma alavanca estratégica para transformar potencial em resultado. É nesse movimento crescente que o Unico Skill, plataforma especializada em impulsionar a educação nas empresas, tem se consolidado como referência em desenvolvimento profissional.

Quando o colaborador se desenvolve, toda a empresa se transforma: case Drogaria Araujo

Entre as companhias que já tratam o desenvolvimento como prioridade está a Drogaria Araujo, uma das maiores redes de farmácias de Minas Gerais. A empresa passou a investir em qualificação como pilar de liderança e cultura interna, conectando o crescimento individual ao sucesso coletivo.

“Acreditamos nas pessoas e no poder que a educação tem de transformar vidas. Quando apoiamos o aprendizado dos nossos colaboradores, mostramos que cuidar também é abrir caminhos”, afirma Silvia Araujo, diretora administrativa da rede.

A executiva reforça que a educação tem impacto direto no clima organizacional:

“Quando o colaborador se desenvolve, toda a empresa se transforma. O aprendizado traz novas ideias, melhora processos e fortalece a cultura de cuidado que sempre guiou a Araujo.”

Iniciativas de qualificação, como o vale-educação, ampliam oportunidades de aprendizado e fortalecem a cultura interna das organizações Divulgação Araujo

Esse movimento se reflete também na gestão e nos resultados do negócio. Como explica Joca Oliveira, CEO do Único Skill, investir em educação gera benefícios concretos para pessoas e empresas.

“Qualificar a própria mão de obra por meio da educação significa melhor performance e mais produtividade para a empresa. Além disso, quando o colaborador se sente mais valorizado, ele aumenta seu engajamento no trabalho.”

Como o Único Skill viabiliza programas gratuitos de educação para empresas

Para ampliar o acesso à formação de qualidade, a Drogaria Araujo adotou o vale-educação do Unico Skill, primeiro benefício educação ilimitado do Brasil. O modelo coloca a aprendizagem no mesmo patamar de benefícios tradicionais, como saúde e alimentação.

O funcionamento é simples, a empresa paga um valor fixo por colaborador e, a partir disso, o profissional tem acesso a uma plataforma que o conecta a mais de 100 instituições de ensino brasileiras e internacionais, entre elas FGV, Insper, Mackenzie, IBMEC, MBA Esalq-USP, Estácio, Cambridge, Harvard, Cellep e CNA. São mais de 26 mil cursos, incluindo graduações, pós-graduações, cursos livres, técnicos, idiomas e mentorias.

Para Joca Oliveira, o modelo corrige uma desigualdade histórica dentro das organizações: “Muitas empresas têm programas de educação, mas com foco em alta liderança. Enquanto o CEO e os VPs podem fazer os melhores cursos, o colaborador recebe treinamentos padronizados. O benefício do Único Skill muda esse cenário.”

Gestão do RH simplificado

Além de democratizar o acesso, o sistema simplifica a gestão do RH, sem burocracia, contratos separados ou intermediações com cada instituição. O retorno sobre investimento (ROI) chega a 4X. Para cada real investido, quatro reais em educação são consumidos pelos colaboradores.

Mais de 100 empresas, somando cerca de 200 mil funcionários, já utilizam o benefício, entre elas Motiva (antiga CCR), Ypê, Banco BV, BMG, Heineken e Nestlé.

Conheça a solução e transforme sua empresa

Investir em educação gratuita para colaboradores é uma das estratégias mais eficazes para construir equipes mais preparadas, fiéis e produtivas. E o Único Skill é uma das principais plataformas do país nessa jornada.

Para conhecer a solução, entender as possibilidades e descobrir como implementar o benefício educação no seu negócio acesse unicoskill.com.br

