Assine
overlay
Início TheLotter
Loteria

Loteria dos EUA sorteia R$5,5 bilhões e brasileiros podem participar

A Powerball, loteria americana, sorteia neste sábado (13) um dos maiores prêmios da história; para participar, basta comprar os bilhetes oficiais pela TheLotter

Publicidade
Carregando...
TheLotter
Conteúdo patrocinado The Lotter
Conteúdo Patrocinado é o espaço para as marcas se comunicarem com o público, oferecendo um conteúdo útil em concordância com seus valores
11/12/2025 10:24 - atualizado em 11/12/2025 10:28

compartilhe

Siga no
x
TheLotter
Prêmio estimado em R$ 5,5 bilhões movimenta apostadores do mundo inteiro crédito: Adobe Stock

À medida que o fim de ano se aproxima, cresce a expectativa em torno dos grandes prêmios de loteria pelo mundo. Entre eles, a Powerball, dos Estados Unidos, chama atenção por oferecer, neste sábado (13), o valor estimado em R$ 5,5 bilhões, consolidando-se como um dos maiores montantes já colocados em disputa em 2025.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

No Brasil, o interesse pelo sorteio tem aumentado, especialmente pela possibilidade de participar facilmente e de forma on-line.

Como brasileiros podem participar do sorteio

É possível participar por meio da TheLotter, plataforma internacional que permite comprar bilhetes oficiais da Powerball mesmo fora dos Estados Unidos. O processo é simples: basta criar uma conta, escolher os números preferidos e confirmar o pedido.

A empresa se encarrega de adquirir os bilhetes em nome do apostador e, após o sorteio, informa os resultados diretamente na plataforma.

O que acontece caso um brasileiro ganhe o prêmio

Se o participante conquistar valores abaixo de US$ 600, o montante é depositado diretamente na conta cadastrada.
Já em premiações superiores, incluindo o prêmio principal, a plataforma oferece suporte completo ao ganhador, com deslocamento para os Estados Unidos.

TheLotter
TheLotter permite a compra de bilhetes oficiais da Powerball mesmo fora dos EUA Divulgação/TheLotter

A participação de brasileiros é legal?

A legislação norte-americana permite que estrangeiros concorram e recebam prêmios das loterias oficiais dos EUA, o que torna legal a participação de brasileiros.

Com 23 anos de atuação, a TheLotter já distribuiu mais de US$ 130 milhões em prêmios para jogadores de diversos países.

Por que a Powerball tem atraído tanta atenção

Além do valor bilionário, o interesse das pessoas também é impulsionado pela facilidade do processo on-line e pela reputação internacional da plataforma. A combinação entre prêmio elevado e praticidade tem ampliado o número de apostadores que buscam novas possibilidades de sorte além das loterias nacionais.

Para participar acesse: thelotter.net, boa sorte!

A Lotto Direct Limited opera a thelotter.com. A Lotto Direct Limited é licenciada pela Malta Gaming Authority. Referência da licença MGA/CRP/402/2017. + de 18. Os jogos podem ser prejudiciais se não forem controlados. Jogue com responsabilidade. Para mais informações, acesse https://www.rgf.org.mt/

Tópicos relacionados:

eua loteria premio

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay