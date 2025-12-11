Loteria dos EUA sorteia R$5,5 bilhões e brasileiros podem participar
A Powerball, loteria americana, sorteia neste sábado (13) um dos maiores prêmios da história; para participar, basta comprar os bilhetes oficiais pela TheLotter
À medida que o fim de ano se aproxima, cresce a expectativa em torno dos grandes prêmios de loteria pelo mundo. Entre eles, a Powerball, dos Estados Unidos, chama atenção por oferecer, neste sábado (13), o valor estimado em R$ 5,5 bilhões, consolidando-se como um dos maiores montantes já colocados em disputa em 2025.
No Brasil, o interesse pelo sorteio tem aumentado, especialmente pela possibilidade de participar facilmente e de forma on-line.
Como brasileiros podem participar do sorteio
É possível participar por meio da TheLotter, plataforma internacional que permite comprar bilhetes oficiais da Powerball mesmo fora dos Estados Unidos. O processo é simples: basta criar uma conta, escolher os números preferidos e confirmar o pedido.
A empresa se encarrega de adquirir os bilhetes em nome do apostador e, após o sorteio, informa os resultados diretamente na plataforma.
O que acontece caso um brasileiro ganhe o prêmio
Se o participante conquistar valores abaixo de US$ 600, o montante é depositado diretamente na conta cadastrada.
Já em premiações superiores, incluindo o prêmio principal, a plataforma oferece suporte completo ao ganhador, com deslocamento para os Estados Unidos.
A participação de brasileiros é legal?
A legislação norte-americana permite que estrangeiros concorram e recebam prêmios das loterias oficiais dos EUA, o que torna legal a participação de brasileiros.
Com 23 anos de atuação, a TheLotter já distribuiu mais de US$ 130 milhões em prêmios para jogadores de diversos países.
Por que a Powerball tem atraído tanta atenção
Além do valor bilionário, o interesse das pessoas também é impulsionado pela facilidade do processo on-line e pela reputação internacional da plataforma. A combinação entre prêmio elevado e praticidade tem ampliado o número de apostadores que buscam novas possibilidades de sorte além das loterias nacionais.
