Prêmio de loteria acumula em R$ 3,8 bilhões; sorteio é neste sábado (29)

Conteúdo Patrocinado é o espaço para as marcas se comunicarem com o público, oferecendo um conteúdo útil em concordância com seus valores

Prêmios bilionários costumam mobilizar a imaginação de muita gente. Quando um valor tão alto entra em jogo, como os R$ 3,8 bilhões atualmente acumulados na Powerball, milhares de pessoas passam a acompanhar cada atualização, comentar nas redes e até fazer cálculos do que fariam se a sorte mudasse de lado.

E, neste sábado, 29 de novembro, essa chance ganha ainda mais relevância. O sorteio da Powerball, uma das loterias mais conhecidas dos Estados Unidos, promete entregar um dos maiores prêmios recentes.

Atualmente, plataformas digitais permitem que jogadores de várias partes do mundo participem legalmente dos sorteios. Entre elas, a TheLotter se tornou uma das mais conhecidas por possibilitar a compra de bilhetes oficiais dos EUA de forma prática e acessível para brasileiros.

Jogar Powerball on-line é mais simples do que parece

Por meio da TheLotter, o processo é direto: o usuário escolhe seus números no site, como se estivesse preenchendo um bilhete virtual, selecionando 5 números principais e 1 número adicional. O pagamento pode ser feito com diferentes métodos, incluindo Pix.

Depois disso, um representante local da TheLotter adquire o bilhete oficial nos Estados Unidos em nome do jogador. O usuário recebe uma cópia digitalizada do bilhete como comprovante de participação no sorteio.

O que acontece caso um brasileiro ganhe?

O ganhador é notificado por e-mail e/ou SMS, neste caso:

Prêmios abaixo de US$ 600: são depositados diretamente na conta do jogador;



são depositados diretamente na conta do jogador; Jackpot: caso o prêmio principal seja conquistado, a empresa cobre todos os custos da viagem para que o vencedor receba o valor pessoalmente nos Estados Unidos.

Com a intermediação do TheLotter, brasileiros recebem o bilhete digitalizado e podem acompanhar o sorteio oficial mesmo à distância Divulgação Powerball

Em seus 23 anos de operação, o TheLotter já pagou mais de US$ 130 milhões a milhões de bilhetes ganhadores no mundo inteiro.

Oportunidade bilionária é possível no Brasil

O impacto do prêmio bilionário dos EUA já é sentido no Brasil, seja pela curiosidade, potencial transformador ou pela facilidade de participar sem sair de casa.

E, neste sábado, 29, a disputa pelo jackpot de R$ 3,8 bilhões pode incluir jogadores brasileiros com um simples clique.

Quer garantir sua chance no próximo sorteio da Powerball? Acesse TheLotter e compre seu bilhete oficial online. Boa sorte!

A Lotto Direct Limited opera a thelotter.com. A empresa é licenciada pela Malta Gaming Authority (licença MGA/CRP/402/2017). Permitido apenas para maiores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Informações adicionais: https://www.rgf.org.mt/

