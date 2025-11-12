Assine
Mega Millions sorteia prêmio bilionário e aposta pode ser feita do Brasil

Loteria dos EUA sorteia R$ 5 bilhões nesta sexta (14) e brasileiros podem participar on-line por meio da plataforma internacional TheLotter

12/11/2025 09:25

Mega Millions
Sorteio da Mega Millions movimenta apostadores com prêmios bilionários em dólares

Um dos maiores prêmios da história da Mega Millions, loteria dos Estados Unidos, vai ser sorteado nesta sexta-feira (14). O valor, estimado em US$ 965 milhões (cerca de R$ 5 bilhões), está movimentando apostadores no mundo inteiro, inclusive no Brasil.

Desde junho deste ano, nenhum jogador acertou as seis dezenas do sorteio, o que fez com que, desde então, o prêmio acumulasse a cada rodada. Dessa forma, o jogo se tornou o 40º seguido sem vencedor, estabelecendo a sequência mais longa desde 2002.

Além do prêmio principal, a Mega Millions conta também com novos recursos, oferecendo valores secundários que podem chegar até US$ 10 milhões, um diferencial entre as grandes loterias internacionais.

Como brasileiros podem jogar na Mega Millions

A participação é simples e segura. O jogador acessa a plataforma da TheLotter, escolhe cinco números principais e um número adicional, cria uma conta e finaliza a compra do bilhete. Após a confirmação, uma filial da empresa nos Estados Unidos adquire o bilhete oficial em nome do usuário e envia uma cópia digitalizada para a sua conta pessoal, dentro da TheLotter.

A TheLotter aceita métodos de pagamento variados, incluindo Pix, e garante que os valores ganhos sejam recebidos integralmente, sem comissões. Prêmios de até US$ 600 são transferidos diretamente para a conta do usuário, e, em caso de prêmio principal, a empresa cobre todas as despesas para que o vencedor viaje aos Estados Unidos para resgatar seu dinheiro pessoalmente.

Mega Millions
Brasileiros podem apostar em loterias internacionais sem sair de casa

TheLotter já distribuiu mais de US$ 130 milhões em prêmios

Com mais de 23 anos de atuação global, a TheLotter já entregou mais de US$ 130 milhões em prêmios para apostadores de diversos países. A plataforma é licenciada pela Malta Gaming Authority e permite que maiores de 18 anos participem com responsabilidade, sempre orientando sobre os riscos do jogo.

Mega Millions
Plataforma já distribuiu mais de US$ 130 milhões a vencedores ao redor do mundo

Para concorrer ao prêmio bilionário, garanta seu ingresso da Mega Millions e boa sorte!

A Lotto Direct Limited opera a thelotter.com. A Lotto Direct Limited é licenciada pela Malta Gaming Authority. Referência da licença MGA/CRP/402/2017. + de 18. Os jogos podem ser prejudiciais se não forem controlados. Jogue com responsabilidade. Para mais informações, acesse https://www.rgf.org.mt/

Tópicos relacionados:

loteria mega mega-millions

