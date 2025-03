Na noite deste sábado, 15 de março, o US Powerball, loteria americana, vai sortear o prêmio acumulado de 378 milhões de dólares, o equivalente a R$ 2 bilhões. Brasileiros podem participar do sorteio adquirindo bilhetes oficiais on-line por meio da TheLotter, um serviço especializado que garante a participação de pessoas fora do território americano.

Como funciona a compra dos bilhetes

Como a legislação dos Estados Unidos não impede que estrangeiros participem de sorteios americanos, brasileiros têm a chance de concorrer aos prêmios das loterias. Para isso, a TheLotter opera como um serviço de compra de bilhetes oficial, com agentes locais nos Estados Unidos que adquirem as apostas em nome dos clientes. A empresa não cobra comissões sobre prêmios, porém adiciona uma pequena taxa ao valor do bilhete para cobrir o serviço.

Passo passo de como adquirir o seu bilhete



acesse a página da Powerball na TheLotter, escolha 5 números principais e um número adicional;



em seguida clique em “jogar” na parte inferior da tela;



após a compra, um representante local dos EUA vai adquirir seu bilhete, que é digitalizado e fica disponível em sua conta;

em caso de vitória, um alerta é enviado por e-mail ou mensagem de texto, e os prêmios são pagos sem qualquer desconto de comissão.

Métodos de pagamento e suporte ao cliente

A TheLotter oferece suporte ao cliente, 24 horas por dia, todos os dias da semana. É possível também optar por diversas formas de pagamento seguras, como Pix, Banco do Brasil, Bradesco e Santander.

Adquirir os bilhete de maneira on-line é muito fácil, basta acessar o site da The Lotter seguir o passo a passo simples Divulgação/ Powerball lottery

Resgate do prêmio

Prêmios de até US$ 600 são depositados diretamente na conta bancária do ganhador. Já os jackpots exigem a retirada presencial. Neste caso, todas as despesas da viagem são cobertas pela TheLotter, garantindo tranquilidade e segurança para o vencedor.



Em seus 23 anos de operação, a TheLotter já pagou mais de US$ 125 milhões em bilhetes premiados para jogadores de diversos países, incluindo Brasil, México, Panamá, Canadá e Austrália.

O próximo sorteio acontece neste sábado, dia 15 de março

O próximo sorteio da Powerball acontece na noite deste sábado, 15 de março, com um jackpot acumulado de R$ 2 bilhões. Pessoas de todo o mundo já garantiram seus bilhetes para concorrer a essa fortuna.



Quem será o próximo grande vencedor?



Poder ganhar R$ 2 bilhões é uma grande oportunidade para mudar de vida Adobe Stock

A Lotto Direct Limited opera a thelotter.com. A Lotto Direct Limited é licenciada pela Malta Gaming Authority; Referência da Licença MGA/CRP/402/2017. somente para acima de 18. Jogos de azar podem ser prejudiciais se não forem controlados. Jogue com responsabilidade. Para mais informações, entre em https://www.rgf.org.mt/