Neste sábado, 1º de março, o Powerball, loteria americana, vai sortear um prêmio acumulado em 272 milhões de dólares, o equivalente a R$ 1,6 bilhão. Os brasileiros podem participar do sorteio adquirindo bilhetes oficiais on-line por meio da TheLotter, um serviço especializado que garante a participação de pessoas fora do território americano.



O US Powerball é uma das principais loterias do mundo e é conhecida por seus prêmios milionários. O Powerball permite que jogadores brasileiros concorram aos prêmios de forma totalmente oficial e segura.



Como jogar no Powerball com a TheLotter

Ao adquirir os bilhetes na TheLotter, o apostador tem a garantia de um serviço seguro, com bilhetes oficiais e o recebimento integral de seus prêmios, sem comissões. A plataforma conta com anos de experiência e uma sólida reputação global.



Veja como garantir um bilhete:



Passo 1



Acesse a página da Powerball na TheLotter e selecione cinco números principais e um número adicional.



Passo 2



Após a compra, um representante da TheLotter nos Estados Unidos vai realizar a aposta oficial em nome do apostador, o qual recebe uma cópia digitalizada do bilhete, que fica salvo na conta da TheLotter.



Passo 3:



Em caso de vitória, o vencedor é notificado por e-mail ou mensagem de texto e pode resgatar seus ganhos sem taxas ou comissões!

Participe do sorteio e concorra ao jackpot do Powerball adquirindo seu bilhete oficial on-line Divulgação

Métodos de pagamento e retirada de prêmios

A TheLotter disponibiliza diversas formas de pagamento, incluindo Pix, Banco do Brasil, Bradesco e Santander, garantindo praticidade e segurança aos jogadores brasileiros.

Prêmios inferiores a US$600 são depositados na conta bancária do ganhador. No caso do atual sorteio de R$ 1,6 bilhão da Powerball, a empresa arca com todas as despesas da viagem para que o vencedor possa receber o prêmio diretamente dos EUA.

Histórias de sucesso



A TheLotter tem muitas histórias de sucesso, desde sua fundação em 2002, a empresa já distribuiu mais de US$ 125 milhões em prêmios para jogadores de diversos países, incluindo Brasil, Panamá, Colômbia, México, Canadá, Espanha entre outros.



E neste sábado, 1º de março, será realizado mais um sorteio milionário. O sorteio do Powerball dos Estados Unidos está prestes a realizar mais um sonho. E essa pode ser a sua chance! Acesse a TheLotter hoje mesmo e tente a sorte com o US Powerball.

Jogadores ao redor do mundo já conquistaram prêmios milionários apostando na Powerball Divulgação

A Lotto Direct Limited opera a Thelotter.com. A Lotto Direct Limited é licenciada pela Malta Gaming Authority; Referência da Licença MGA/CRP/402/2017. somente para acima de 18. Jogos de azar podem ser prejudiciais se não forem controlados. Jogue com responsabilidade. Para mais informações, entre em https://www.rgf.org.mt/