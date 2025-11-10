Tial é a primeira do mundo a usar nova pasteurização da Tetra Pak

Conteúdo Patrocinado é o espaço para as marcas se comunicarem com o público, oferecendo um conteúdo útil em concordância com seus valores

A inovação e a sustentabilidade estão moldando o futuro da indústria de alimentos, e uma empresa mineira está na linha de frente dessa transformação. A Tial, fabricante brasileira de bebidas naturais, tornou-se a primeira do mundo a adotar o novo conceito de pasteurização desenvolvido pela Tetra Pak, líder global em soluções de processamento e envase de alimentos.



O sistema, já em operação na unidade da Tial em Visconde do Rio Branco (MG), trouxe resultados expressivos. A empresa passou a recuperar cerca de 70 mil litros de bebida por ano, reduziu em 64,6% o consumo de vapor na produção e em 50,3% o uso de água nas etapas de limpeza.



“Durante uma visita à fábrica da Tetra Pak em Modena, na Itália, tivemos a oportunidade de conhecer de perto essa nova tecnologia e imediatamente enxergamos o seu potencial. Decidimos ali mesmo realizar o Field Test, certos de que a inovação e a sustentabilidade caminham lado a lado com a nossa visão de futuro para a Tial. Esta parceria reforça nosso compromisso em liderar o setor com eficiência, propósito e responsabilidade ambiental”, afirma Victor Wanderley, CEO da Tial.



Nova tecnologia de pasteurização exige menos vapor, água e espaço, otimizando o processo produtivo com ganhos reais para o meio ambiente Divulgação Tetra Pak

Pasteurização inteligente



Tradicionalmente, o processo de pasteurização aquece todo o volume de suco, o que exige alto consumo de energia e provoca perdas de insumos. A proposta da Tetra Pak é simples e inovadora: pasteurizar apenas o suco concentrado, reduzindo o volume que passa pelo aquecimento.



A água, que representa a maior parte do produto, é purificada por luz ultravioleta e filtração, eliminando microrganismos sem a necessidade de pasteurização térmica. Apesar de incluir etapas adicionais, o método garante maior segurança e economia de energia.



“O objetivo da validação foi garantir que a nossa solução cumprisse todas as especificações necessárias para proporcionar um processo confiável e eficiente. Por isso, ao longo de várias semanas, realizamos testes e ajustes em diversos aspectos da produção, como a capacidade, a eficiência, a precisão e a economia de água, de energia e de produto”, explica Ana Paula Forti, diretora de Processamento da Tetra Pak Brasil.

Ana Paula Forti explica que o objetivo da validação na indústria Tial foi garantir que a solução cumprisse todas as especificações necessárias para um processo confiável e eficiente Divulgação Tetra Pak

Além da redução de recursos, o processo é mais preciso. O controle aprimorado de mistura asséptica permitiu diminuir em 60% as perdas de concentrado por litro de suco.



“A decisão de realizar a prova de conceito do novo processo de pasteurização da Tetra Pak foi estratégica para ampliar nossa eficiência operacional. Os resultados superaram nossas expectativas: conseguimos ganhos significativos em economia de recursos e produtividade. É uma solução que demonstra como a tecnologia de ponta pode transformar o modo como produzimos, gerando impacto positivo para o negócio, os consumidores e o planeta”, comenta Rafael Araújo, COO da Tial.

Parceria entre Tetra Pak e Tial mostra como avanços técnicos podem gerar impacto positivo para empresas, consumidores e o planeta / Divulgação Tetra Pak

Expansão e compromisso



Com os bons resultados, a Tial já planeja também em aumentar sua capacidade de envase. “Nós pretendemos instalar mais duas linhas de envase da Tetra Pak. Com elas vamos poder aumentar nossa capacidade de produção em 67%”, adianta Wanderley.



A iniciativa reforça o compromisso da empresa com uma produção mais eficiente e de menor impacto ambiental. Segundo a FAO (Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura), um terço das emissões de gases de efeito estufa globais vem da produção de alimentos.

Especialistas da Tetra Pak acompanharam testes na Tial para validar a eficiência e confiabilidade da nova tecnologia Divulgação Tetra Pak

A Tetra Pak, por sua vez, estabeleceu a meta de reduzir pela metade as emissões de CO?, o consumo de água e o desperdício de seus clientes até 2030.



Fruto de uma parceria de longa data, a implementação da nova tecnologia consolida a visão das duas empresas de que inovação e sustentabilidade devem andar juntas. “Na Tetra Pak encontramos a parceira ideal”, conclui Wanderley.



Conheça mais soluções sustentáveis da Tetra Pak e como elas estão ajudando a transformar o futuro em: tetrapak.com/pt-br/campaigns/juice.