Com gestão eficiente, Sisprime supera resultados de 2024 no 3º trimestre

A Sisprime do Brasil, a maior cooperativas de crédito independente do país, encerrou o terceiro trimestre de 2025 com resultados expressivos, já superando todo o desempenho de 2024. As sobras acumuladas somam R$ 261 milhões e refletem um crescimento sólido e sustentável, que reforça o compromisso da cooperativa com seus mais de 55 mil cooperados.

Com presença em cinco estados das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, a Sisprime administra R$ 10,4 bilhões em recursos, um avanço de 18% em relação ao mesmo período do ano anterior. Além disso, a Carteira de Crédito apresentou crescimento de 40%, ultrapassando R$ 5,4 bilhões, enquanto a Captação alcançou R$ 8 bilhões, um aumento de 21%, sustentada por um perfil sólido e de baixo risco. Os níveis de liquidez também permanecem elevados, totalizando R$ 4,5 bilhões, uma alta de 7% no comparativo anual.

Sisprime garante boa avaliação pela Fitch Ratings

O desempenho reflete uma gestão pautada pela prudência, estratégia e eficiência operacional, que resultou na melhora de sua classificação de risco pela Fitch Ratings, agência internacional que avalia a Sisprime desde 2015. Atualmente, a cooperativa conta com a nota F1+(bra) no curto prazo, a mais alta da escala, e AA-(bra) no longo prazo, que reflete uma expectativa de risco muito baixa. Essas avaliações colocam a Sisprime como a cooperativa de crédito independente mais bem avaliada do país.

alta rentabilidade da carteira;



qualidade das garantias;

capital robusto e acima dos mínimos regulatórios;



modelo independente de gestão, que assegura baixo custo e ampla autonomia operacional.

Esse conjunto permite à Sisprime manter taxas e spreads mais baixos que a média do mercado, fortalecer o relacionamento com seus cooperados e seguir expandindo sua atuação com segurança e propósito.

Com resultados históricos e fundamentos sólidos, a cooperativa reafirma sua posição como referência em eficiência, confiança e crescimento sustentável no cooperativismo financeiro nacional.

