Assine
overlay
Início Sisprime Brasil
Cooperativas de Crédito

Com gestão eficiente, Sisprime supera resultados de 2024 no 3º trimestre

A cooperativa ultrapassa os resultados de 2024 e reforça sua posição entre as mais sólidas do país, com R$ 10,4 bilhões em recursos administrados

Publicidade
Carregando...
Sisprime Brasil
Conteúdo patrocinado Sisprime Brasil
Conteúdo Patrocinado é o espaço para as marcas se comunicarem com o público, oferecendo um conteúdo útil em concordância com seus valores
22/10/2025 17:52

compartilhe

Siga no
x
Sisprime do Brasil encerra o terceiro trimestre com crescimento sólido e sobras de R$ 261 milhões
Sisprime do Brasil encerra o terceiro trimestre com crescimento sólido e sobras de R$ 261 milhões crédito: Divulgação Sisprime

A Sisprime do Brasil, a maior cooperativas de crédito independente do país, encerrou o terceiro trimestre de 2025 com resultados expressivos, já superando todo o desempenho de 2024. As sobras acumuladas somam R$ 261 milhões e refletem um crescimento sólido e sustentável, que reforça o compromisso da cooperativa com seus mais de 55 mil cooperados.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Sisprime do Brasil encerra o terceiro trimestre com crescimento sólido e sobras de R$ 261 milhões
Solidez financeira e proximidade com os cooperados impulsionam o crescimento sustentável da Sisprime Divulgação Sisprime

Com presença em cinco estados das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, a Sisprime administra R$ 10,4 bilhões em recursos, um avanço de 18% em relação ao mesmo período do ano anterior. Além disso, a Carteira de Crédito apresentou crescimento de 40%, ultrapassando R$ 5,4 bilhões, enquanto a Captação alcançou R$ 8 bilhões, um aumento de 21%, sustentada por um perfil sólido e de baixo risco. Os níveis de liquidez também permanecem elevados, totalizando R$ 4,5 bilhões, uma alta de 7% no comparativo anual.

Sisprime do Brasil encerra o terceiro trimestre com crescimento sólido e sobras de R$ 261 milhões
Gestão eficiente e prudente garantem à Sisprime as melhores notas de crédito entre cooperativas independentes Divulgação Sisprime

Sisprime garante boa avaliação pela Fitch Ratings

O desempenho reflete uma gestão pautada pela prudência, estratégia e eficiência operacional, que resultou na melhora de sua classificação de risco pela Fitch Ratings, agência internacional que avalia a Sisprime desde 2015. Atualmente, a cooperativa conta com a nota F1+(bra) no curto prazo, a mais alta da escala, e AA-(bra) no longo prazo, que reflete uma expectativa de risco muito baixa. Essas avaliações colocam a Sisprime como a cooperativa de crédito independente mais bem avaliada do país.
Entre os principais fatores apontados pela Fitch estão:

  • alta rentabilidade da carteira;
  • qualidade das garantias;
  • capital robusto e acima dos mínimos regulatórios;
  • modelo independente de gestão, que assegura baixo custo e ampla autonomia operacional.

Esse conjunto permite à Sisprime manter taxas e spreads mais baixos que a média do mercado, fortalecer o relacionamento com seus cooperados e seguir expandindo sua atuação com segurança e propósito.

Solidez financeira e proximidade com os cooperados impulsionam o crescimento sustentável da Sisprime / Divulgação Sisprime

Com resultados históricos e fundamentos sólidos, a cooperativa reafirma sua posição como referência em eficiência, confiança e crescimento sustentável no cooperativismo financeiro nacional.
Para saber mais acesse Sisprime do Brasil e confira as vantagens de ser um cooperado!

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay