Sisprime supera projeções e cresce 17% em Recursos no 1º semestre

Conteúdo Patrocinado é o espaço para as marcas se comunicarem com o público, oferecendo um conteúdo útil em concordância com seus valores

A Sisprime do Brasil, a maior cooperativa de crédito independente do país e a maior com atuação preferencial na área da saúde, encerrou o primeiro semestre de 2025 com números sólidos e crescimento significativo em todos os principais indicadores financeiros, reafirmando sua posição de liderança no cooperativismo de crédito brasileiro.



De janeiro a junho, deste ano, a Sisprime atingiu R$ 9,9 bilhões em recursos administrados, o que representa um crescimento de 17% em relação ao mesmo período do ano anterior. Resultado da ampliação constante da base de cooperados e atração de novos investimentos.



De janeiro a junho, deste ano, a Sisprime atingiu R$ 9,9 bilhões em recursos administrados Divulgação Sisprime

Captação e patrimônio líquido



A captação também foi destaque, alcançando R$ 7,6 bilhões, incremento de 20% em comparação ao primeiro semestre de 2024, refletindo a confiança dos cooperados nas soluções financeiras oferecidas pela Sisprime.



Um dos principais impulsionadores deste crescimento foi o aumento expressivo na carteira de empréstimos, de 40%, que atingiu R$ 4,9 bilhões. Esse efeito é fruto do compromisso da cooperativa em apoiar negócios e investimentos dos associados com taxas competitivas e condições atrativas.

Carteira de empréstimos teve alta de 40% e a captação chegou a R$ 7,6 bilhões, reflexo da confiança dos cooperados nas soluções da Sisprime Divulgação Sisprime

Patrimônio líquido



O patrimônio líquido da Sisprime registrou um crescimento de 29%, totalizando R$ 1,6 bilhão. A liquidez também seguiu em alta, atingindo R$ 4,44 bilhões, garantindo estabilidade e segurança para os cooperados.



O resultado acumulado no período acompanha o crescimento dos indicadores, atingindo R$ 161 milhões e representando um aumento expressivo de 27,5% em relação ao primeiro semestre do ano anterior.



Com esses resultados, a Sisprime reforça seu compromisso de continuar gerando valor para os cooperados, apoiando a economia local e promovendo um modelo cooperativista robusto e sustentável, alinhado às melhores práticas financeiras e sociais do mercado.