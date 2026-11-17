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O Sicredi, primeira instituição financeira cooperativa da América Latina e com mais de 10,5 milhões de associados no Brasil, foi reconhecido como a “melhor empresa para trabalhar no país” pelo terceiro ano consecutivo, conquistando o 1º lugar no ranking do Great Place To Work® (GPTW) 2026, na categoria Gigantes.

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“O resultado consolida uma trajetória de excelência em gestão de pessoas e reforça o compromisso da instituição com a construção de um ambiente de trabalho baseado na confiança, no desenvolvimento contínuo e no propósito cooperativista”, comemora o presidente da Central Sicredi Sul/Sudeste, Márcio Port.



Com presença em mais de 2,2 mil municípios brasileiros, a organização busca reproduzir internamente seus princípios que orientam o modelo cooperativo de negócios. Comprometida com o crescimento de seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua, ela possui um modelo de gestão que valoriza a participação dos mais de 10,5 milhões de pessoas, que exercem o papel de donos do negócio

Cultura construída com escuta ativa

A instituição reúne mais de 90 cooperativas de crédito, tendo as pessoas como elemento central tanto na relação com os associados quanto na administração dos colaboradores.

“Praticamos internamente o que defendemos fora da instituição. Nosso propósito de gerar prosperidade alinha os objetivos do associado, que valoriza o trabalho entregue, com os do colaborador, que percebe o impacto da sua atuação no crescimento de todos”, destaca Port.

Iniciativas de desenvolvimento e diálogo entre lideranças e equipes integram as ações voltadas ao ambiente de trabalho da instituição Sicredi / Divulgação

A escuta contínua das pessoas é um dos pilares da estratégia de gestão. Em 2026, a Pesquisa de Clima contou com a participação de 93% dos colaboradores, representando mais de 45 mil respondentes. Os resultados serviram como base para decisões relacionadas à experiência do aliado ao desenvolvimento das lideranças e ao fortalecimento da cultura organizacional.

Entre as iniciativas implementadas a partir desse processo estão a ampliação da frequência das conversas de desenvolvimento entre lideranças e equipes e o fortalecimento de ações voltadas à construção de ambientes de trabalho cada vez mais colaborativos, inclusivos e orientados ao protagonismo das pessoas.

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Com mais de 3 mil agências e presença física em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal, o Sicredi oferece uma gama completa de soluções financeiras e não financeiras para pessoas e empresas, para saber mais acesse: sicredi.com.br

