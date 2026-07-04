Como uma família transformou o morango em um legado de prosperidade

Conteúdo Patrocinado é o espaço para as marcas se comunicarem com o público, oferecendo um conteúdo útil em concordância com seus valores

Trabalho, inovação e cooperação estão entre os pilares que estimulam o desenvolvimento no campo. Dessa combinação surgem histórias de famílias que fortalecem seus negócios, contribuem para o crescimento das comunidades e constroem um legado que atravessa gerações.

Um exemplo é a trajetória da AP Frutas e Verduras, empresa familiar sediada em Bom Repouso, no Sul de Minas. Fundado em 1998, o negócio nasceu da compra e venda de hortifrutigranjeiros e, ao longo dos anos, evoluiu para a produção própria de morangos, tornando-se referência em uma das regiões que hoje concentra parte significativa da produção nacional da fruta.

À frente da empresa está o empresário do agronegócio Altair Pereira, associado do Sicredi, que acompanhou de perto o crescimento da atividade agrícola no município e participou dessa transformação: "Iniciamos do zero, com muito esforço e dedicação. A região, antes com pouca produção, floresceu. Hoje, nosso município é um dos maiores produtores de morango do Brasil, um verdadeiro sucesso", relata.

A história da empresa também se confunde com a da família. A esposa de Altair, Adrialda Moreira, que atuava na área da saúde, passou a integrar o negócio e contribuir diretamente para sua gestão: "Atuávamos em áreas distintas, eu na saúde e ele no agronegócio. Em determinado momento, passei a colaborar ativamente, somando forças ao projeto. Nossa história também foi construída com essa união de caminhos diferentes, que acabaram se encontrando dentro da empresa", afirma.

Um legado construído em família

A participação dos filhos consolidou ainda mais o caráter familiar do empreendimento. Anna Clara, a caçula, trabalha na matriz da empresa, no Sul de Minas, conciliando a rotina da companhia com os estudos universitários.

Segundo ela, crescer acompanhando o dia a dia da empresa foi determinante para sua formação pessoal e profissional: "Desde a infância, cresci imersa no ambiente empresarial, convivendo com meus pais. Nosso escritório ficava próximo à minha residência, e eu adorava passar tempo lá, acompanhando suas atividades. Meus irmãos tiveram experiências semelhantes. A participação na empresa proporciona maturidade."

Altair explica que esse processo aconteceu naturalmente, acompanhando a expansão da empresa: "Ao longo dos anos, expandimos nossos negócios e nossos filhos integraram a empresa. Yuri reside em Goiânia, onde atua na gestão. Everton mora em Brasília e também participa da administração. Anna Clara divide seu tempo entre os estudos universitários e a atuação na matriz, conosco, no Sul de Minas", conta.

Para ele, o comprometimento da família foi decisivo para garantir a continuidade do negócio: "Vejo que muitas empresas enfrentam dificuldades em seus processos. No entanto, meus filhos sempre demonstraram comprometimento".

Inovação e parceria projetam novos caminhos

O crescimento da empresa também foi impulsionado pela busca constante por inovação. Altair foi um dos pioneiros da região na implantação do cultivo de morango suspenso em estufas, técnica que aumentou a produtividade, reduziu custos operacionais e se tornou referência para outros produtores locais.

"Iniciamos do zero com muito esforço e dedicação. Nosso objetivo é crescer continuamente, fornecendo frutas e verduras de qualidade e levando aos consumidores produtos verdadeiros e saborosos", resume.

Nesse processo de expansão, o Sicredi passou a fazer parte da trajetória da empresa, oferecendo soluções financeiras e apoio ao planejamento dos investimentos. "O Sicredi me auxiliou na estruturação de projetos, oferecendo soluções financeiras. Hoje realizamos muitos negócios com eles", afirma o empresário.

Nesse contexto, o cooperativismo representa uma rede capaz de fortalecer o desenvolvimento local. Essa percepção também aparece na Pesquisa Sicredi/Datafolha, segundo a qual 41% dos brasileiros se consideram prósperos mesmo diante de desafios financeiros, demonstrando que prosperidade vai além da renda e está diretamente relacionada à qualidade de vida, à segurança e às oportunidades de crescimento.

Segundo a Pesquisa Sicredi/Datafolha, a percepção de prosperidade dos brasileiros está cada vez mais ligada ao bem-estar, à segurança e ao desenvolvimento sustentável Divulgação Sicredi

Expansão que fortalece o desenvolvimento em MG



Enquanto histórias como a da família Pereira demonstram o impacto do cooperativismo no campo, o Sicredi também amplia sua presença em Minas Gerais para levar esse modelo a um número cada vez maior de pessoas e comunidades.

Após encerrar 2025 com atuação consolidada no estado, a instituição segue com um plano de expansão para 2026. A previsão é inaugurar pelo menos 40 novas agências em mais de 20 municípios mineiros até o fim do ano.

O avanço dá continuidade ao crescimento registrado em 2025, quando o Sicredi encerrou o período com 289 agências distribuídas em 262 municípios de Minas Gerais, incluindo mais de 45 novos pontos de atendimento inaugurados ao longo desse período.

Nos últimos três anos, foram abertas mais de 110 agências no estado, ampliando a cobertura para 30,7% dos municípios mineiros. A expansão também se reflete na base de associados, que cresceu mais de 40% em apenas 12 meses e acumula alta superior a 130% em relação a 2023, reforçando o cooperativismo como uma alternativa sólida para pessoas, produtores rurais e empresas.

"Os resultados em Minas Gerais comprovam o compromisso do Sicredi com o crescimento econômico e social. Em 2025, inauguramos mais de 45 novas agências e registramos forte crescimento de associados, transformando comunidades e ampliando nossa presença nas regiões atendidas. Para 2026, temos boas perspectivas, com foco no desenvolvimento regional e no fortalecimento do relacionamento local. Essa expansão reforça o Sicredi como parceiro essencial para o presente e o futuro de Minas Gerais, impulsionando o cooperativismo, gerando empregos e promovendo inclusão financeira", afirma Márcio Port, presidente da Central Sicredi Sul/Sudeste.

A presença crescente em Minas Gerais amplia o acesso ao cooperativismo financeiro e impulsiona o desenvolvimento econômico local Divulgação Sicredi

Resultados que refletem um modelo de desenvolvimento sustentável



O crescimento territorial foi acompanhado por um desempenho financeiro igualmente consistente. Em 2025, os recursos totais administrados pelo Sicredi em Minas Gerais alcançaram R$ 11,5 bilhões, frente aos R$ 6,1 bilhões registrados no ano anterior, um crescimento superior a 85%.

A carteira de crédito também apresentou evolução significativa, passando de R$ 10,2 bilhões para R$ 13,2 bilhões no mesmo intervalo de tempo. O avanço amplia o acesso a soluções financeiras para empresas, produtores rurais e famílias mineiras, fortalecendo a economia local e incentivando novos investimentos.

Para Márcio Port, os resultados refletem o propósito que orienta a atuação da instituição em todas as regiões onde está presente: "Os dados reforçam nosso interesse genuíno em levar prosperidade para todos."

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Saiba mais sobre como o modelo cooperativo do Sicredi contribui para fortalecer pessoas, negócios e comunidades em todo o Brasil acesse: sicredi.com.br

